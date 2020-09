In articol:

Bănel Nicoliță și familia lui[Sursa foto: Facebook]

Bănel Nicoliță a divorțat de Cristina, mama copiilor lui, în luna februarie a acestui an, deși ruptura a avut loc în urmă cu mult timp. Cei doi au făcut tot posibilul să țină secret despărțirea, însă toată situația s-a schimbat în momentul în care fostul fotbalist de la Steaua București a fost surprins pe litoral cu o altă tânără. La acel moment, Bănel a ținut să precizeze câteva aspecte.

„Sunt plecat de acasă de doi ani și ceva, m-am mutat la Făurei, mi-am luat apartament în București. Divorțul a fost la notar, în februarie. Avem dreptul la viață și pot să umblu cu vine vreau eu, atâta timp cât sunt divorțat. Dacă nu eram divorțat, nu apăream niciodată, pentru că respect familia și copiii. Viața privată am ținut-o foarte bine (n.r.: departe de ochii presei) și ce rămâne între mine și familie rămâne acolo. Vreau să-i mulțumesc fostei soții pentru cele două fete minunate, noi doi vom lupta împreună să le oferim un viitor bun, vom face sacrificii să nu ducă lipsa noastră. Am fost cu fetele la mare trei zile, doar eu cu ele două, la munte”, a declarat fostul sportiv, în cadrul unei emisiuni televizate.

Bănel Nicoliță și femeia cu care a fost surprins

Principalul motiv care a cauzat divorțul

Bănel a spus clar și la obiect că divorțul a fost din vina lui. Acesta a povestit cu lux de amănunte de ce s-a despărțit de femeia vieții lui.

„Divorțul l-am făcut din cauza mea. Mi-am dorit foarte mult să fac ceva la Făurei, am venit aici. Fosta soție nu a fost de acord. Am investit și bani, sentimente, mai multe chestii. Atunci a trebuit să renunț puțin la familie, să stau mai mult aici, la Făurei, să vin la antrenamente. Normal că după un an, doi, a venit și scandalul. «Ai băgat bani acolo, te-ai dus acolo, ne-ai neglijat pe noi». Asta a fost problema, motivul divorțului. Mi-a spus că dacă plec la Făurei, divorțăm. Eu am zis «OK». Eu sunt mai nebun, iubesc fotbalul, el mi-a dat tot ce am și vreau să dau și eu înapoi cât pot. Îmi asum toate greșelile, sunt vinovat”, a spus Nicoliță în cadrul unei emisiuni TV.

Bănel Nicoliță

Nicoliță a negat faptul că a plecat de acasă pentru o altă femeie. Acesta a dezvăluit faptul că este o persoană familistă și că nu ar fi putut să renunțe la soția lui sau la fiicele sale pentru altcineva.

„Nu vreau ca ele să creadă vreo secundă că eu am plecat de lângă mama lor pentru o altă femeie. Nu aș fi făcut-o niciodată în viața mea. Eu sunt un familist, când am plecat, am făcut-o din alt motiv. Nu pentru altă femeie. Am o relație foarte bună cu fosta soție. Am vorbit mai devreme, i-am spus că mâine merg să îmi iau copiii. Nu am o restricție, pot să îi iau 3 zile, 5 zile, o săptămână, nu contează. Avem o relație foarte frumoasă, e păcat să nu le oferim copiilor sprijinul de care au nevoie. Nu e adevărat, nu o să fiu tată din nou”, a mai spus Bănel Nicoliță.