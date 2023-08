Bănel Nicoliţă și Vica Blochina au petrecut împreună până în zori. Ce se întâmplă în acest moment între cei doi? Fostul fotbalist a spus adevărul după nunta Mariei Constantin: ”Lumea e rea”

In articol:

Bănel Nicoliţă și Vica Blochina au petrecut împreună până în zori la nunta Mariei Constantin, în calitate de buni prieteni, nicidecum de cuplu, așa cum s-au grăbit mulți să afirme.

Cea care a postat imagini a fost chiar celebra blondină

Vica Blochina a fost una dintre cele mai frumoase prezențe de la nunta ”surorii” sale Mariei Constantin cu Robert Stoica, evenimentul cel mai important al weekend-ului trecut. La petrece a mai fost și Bănel Nicoliţă, care a petrecut alături de frumoasa blondă până în zori.

Vica Blochina nu s-a sfiit să posteze imagini pe Instagram de la party-ul de vis al îndrăgitei cântărețe, iar într-unul dintre filmuleţe a fost surprins şi Bănel Nicoliţă, care dansa lângă masă, pe muzică populară. E adevărat, nu doar el, ci și alți apropiați, printre care și Cristi Bud, fostul golgheter din Superliga României, venit însoţit la nuntă de soţia sa, Brenda Petrea.

Vica Blochina [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Vica Blochina, părere sinceră despre nunta atipică a Mariei Constantin cu Robert Stoica! Vedeta a spus tot ce gândește, fără perdea

Bănel Nicoliță spune ce legătură există între ei și Vica Blochina: ” Nu am avut și nici n-o să am vreodată, nu există”

Faptul că Vica Blochina și Bănel Nicoliță s-au distrat împreună a dus firește la mumte interpretări, mai ales că nu este pentru prima dată când ex-jucătorul şi fosta amantă a lui Victor Pițurcă apar în public unul lângă altul.

Totuși, între fosta balerină de la Melody și Bănel nu există vreo idilă, iar cel care a ținut să spună adevărul a fost chiar Nicoliță! „Nu, jur (n.r. dacă are vreo treabă cu Vica). Nu am avut și nici n-o să am vreodată, nu există. Lumea este foarte rea. Relația mea cu ea e doar o relație de prietenie, atât! Puteți să mă combinați cu oricine, dar cu Vica nu există absolut nimic!”, a spus fotbalistul în cadrul podcast-ului moderat de Cătălin Măruță.

Bănel Nicoliţă [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Vica Blochina a ajuns să aibă un trup de invidiat după operația de micșorare de stomac! Cum arată acum în costum de baie și câte kilograme a slăbit în doar două luni

Ce se întâmplă în acest moment între Bănel Nicoliţă și Vica Blochina: ”Nu există așa ceva!”

Bănel Nicoliţă și Vica Blochina au petrecut împreună până în zori la nunta Mariei Contantin, dar doar în calitate de prieteni, și chiar unii foarte buni. Poate, tocmai de aceea, fostul fundaș al Stelei a ținut să accentueze acest lucru, mai mult, a menționat că la eveniment, el a venit însoțit de partenera sa de viață.

”Femeia e de viață, e super ok, prietenoasă, nu mai dați greșit, că sunt oameni care nu citesc și cred. E urât, mai ales pentru ea care are copil, eu, la fel, am copii și stau cu ea la masă și mai stau și cu prietena mea. E urât, când știu că am stat toți împreună la masă și să zici că eu umblu cu ea. Nu există așa ceva!”, a mai spus Bănel Nicoliţă, în cadrul aceluiași podcast.

Vica Blochina [Sursa foto: Instagram]