Vica Blochina a ajuns să aibă un trup de invidiat după operația de micșorare de stomac! Cum arată acum în costum de baie și câte kilograme a slăbit în doar două luni

Vica Blochina și-a făcut, recent, operație la stomac, după ce a avut o serie de episoade în care a suferit foarte mult din cauza greutății sale. De la a sparge cântarul a ajuns acum să fie pe deplin mulțumită de felul în care arată, grație operației la care a recurs, de micșorare a stomacului.

Acum se uită în oglindă cu mândrie și poate purta costume de baie dintre cele mai decupate. În aceste momente, fosta iubită a lui Pițurcă se află în vacanță într-un resort de lux din Turcia. Chiar dacă atmosfera nu este tocmai pe placul ei, fiind o fire petrecăreață, este necesar să se relaxeze și să mănânce cât de sănătos posibil, puțin și des, pentru a se putea bucura de cele mai bune rezultate de pe urma operației la stomac.

În urmă cu o zi, Vica Blochina a dezvăluit câte kilograme a pierdut în circa două luni de la plicatura gastrică, intervenția care i-a readus liniștea și zâmbetul pe chip. Nu e vorba nici de 4, nici de 8 și nici de 10 kilograme, ci de 12 kilograme pe care le-a eliminat în urma procedurii la care a apelat în urmă cu puțin timp. Vedeta și-a luat pe ea costumul de baie și le-a arătat admiratorilor săi din mediul online cât de bine arată acum, în timp ce se pregătea să meargă pe plajă.

„Aproape sunt gata de plajă... 60 de zile de la intervenția plicatura gastrică -12 kg”, a spus Vica Blochina în mediul online.

Vica Blochina a suferit din cauza kilogramelor în plus

Vica Blochina a recurs la plicatura gastrică când nu mai găsea nicio cale de scăpare în lupta cu kilogramele în plus. Chiar dacă nu erau deloc multe, vedeta se simțea din ce în ce mai rău psihic din cauza faptului că silueta sa nu arată așa cum ea își dorește. Într-un moment de maximă hotărâre, a decis să recurgă la intervenția care, iată, acum i-a schimbat viața.

„Acum doi ani m-am îngrășat, am ținut regim, dar la un moment dat nu a mai funcționat. În 2021 m-am îngrășat foarte tare și am făcut un soi de depresie, altfel nici nu făceam această intervenție. Mi-a fost foarte greu, nu mă uitam în oglinzi, încercam să evit toate oglinzile. Am ajuns să sparg cântarul. M-am cântărit doar prima săptămână după operație și aveam -6 kilograme. Nu este o operație grea, deci recomand oricui, deoarece nu doare absolut deloc, nu ai semne, pentru că se lucrează prin buric, nu te doare. Este frustrant în prima săptămână, pentru că trebuie să stai doar pe lichide. După această intervenție înveți să mănânci de la 0”, a spus Vica Blochina în urmă cu o lună.

