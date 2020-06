In articol:

Bărbatul, care i-a dat foc unei fete de 17 ani, a fost în prim-plan la sfârșitul săptămânii trecute. Tânăra de 17 ani, din localitatea Dârvari, judeţul Mehedinţi, incendiată vineri seara, 13 iunie, de un bărbat condamnat pentru cinci crime şi eliberat înainte de termen, este în stare critică, având arsuri pe 80-90% din suprafaţa corpului. (vezi la ce sunt supuse româncele în ghetouri)

„Starea tinerei este destul de gravă. Ea a ajuns în cursul nopţii la noi, la Spitalul Judeţean. S-a făcut toaletă primară chirugical, a fost intubată la UPU şi mutată la reanimare”, a spus la Digi24, Radu Iman, managerul spitalului din Drobeta Turnu Severin.

„Este suprafaţă foarte mare, 80-90%. Practic, fata a fost incendiată. Arsurile sunt de gradul 1, 2 şi 3, din ce am putut evalua la prima vedere, s-ar putea să fie şi mai profunde. Dar, oricum, suprafaţa este foarte foarte mare. Este în stare critică, este intubată, ea acum respiră cu aparatele”, a adăugat medicul. Tânăra a fost preluată cu elicopterul şi dusă la spitalul din Craiova.

Bărbatul care a violat o fată de 17 ani și i-a dat foc: "Am luat găleata de apă, am aruncat pe ea"

“Cunoscuţii spun că agresorul era într-o relaţie cu fata, după ce o cunoscuse pe reţelele de socializare şi chiar o trafica, deşi era prieten cu tatăl tinerei care se află la muncă în Olanda. Victima depusese plângere chiar săptămâna trecută împotriva lui, pentru viol şi agresiune. Vineri seară, bărbatul a vrut să se răzbune, aşa că a mers la adresa fetei, unde aceasta locuia alături de fratele şi bunica sa, a intrat în cameră, a stropit-o cu benzină şi i-a dat foc”, a relatat Adevărul.

„Eu am stat pe telefon şi sora mea în cealaltă cameră. Am venit, m-am spălat şi am dat să mă culc, pe la 10 şi jumătate. La 11:40, am auzit ţipând că i-a dat foc. Eu am ieşit de acolo din casă şi el fugea. Am zis „Stai!”. A zis că nu e treaba mea şi să intru în casă, să o las pe sora mea să ardă, că aşa merită. Eu am luat găleata de apă că nu am putut să intru, ea era aici în pat. Am luat găleata de apă, am aruncat pe ea, am mai avut încă una, am luat-o de mână, am scos-o afară. Am dus-o la fântană, am aruncat apa cu furtunul pe ea şi s-a stins focul. Eu am rămas cu vecinii de aici să stingem focul. Ardea toată casa. El a fugit. A venit, a dat cu benzina, a dat cu bricheta, cu ce a dat, şi a fugit. A venit şi cu un topor în mână, a dat aici lângă pat. Îl cunoşteam (pe agresor n.red.) că era prieten cu tata, dar eu nu vorbeam cu el că ne-am certat, am avut nişte conflicte”, a povestit fratele fetei incendiate.

Bărbatul care a violat o fată de 17 ani și i-a dat foc: "Nu mai purtați grija mea!”

Agresorul fetei, în vârstă de 45 de ani, condamnat la închisoare pe viaţă în 1994 şi eliberat condiţionat, a fost reţinut de poliţişti sâmbătă dimineaţă, deşi a fugit imediat după ce a comis fapta. „Bărbatul a fost localizat într-o zonă limitrofă a localităţi Dârvari şi în prezent se află în custodia poliţiştilor. În cauză s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii tentativei la infracţiunea de omor, cercetările fiind desfăşurate sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi”, au comunicat autoritățile.

Ion Cristian s-a însurat după ce a fost eliberat condiționat. În decembrie 2019, el a postat o fotografie cu partenera sa de viață: „Alături de soția mea, la o plimbare prin oraș!”. Pe Facebook, bărbatul avea schimburi dure de replici cu cei care îi cunoșteau trecutul. „Un vechi proverb spune că calul moare de drum lung și voi........ de grija mea! Stați dracu liniștiți și vedeți-vă de familiile voastre și nu mai purtați grija mea!”, a postat recent bărbatul.