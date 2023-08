Bat clopote de nuntă pentru Vlad Gherman! Actorul a cerut-o în căsătorie pe Oana Moșneagu pe scenă, în văzul tuturor

In articol:

Momentul mult așteptat de fanii lui Vlad Gherman și ai Oanei Moșneagu a venit. În urmă cu o zi, actorul a făcut pasul cel mare și a cerit-o în căsătorie pe iubita lui. Tot momentul s-a petrecut în văzul tuturor, iar toți cei prezenți i-au filmat și s-au bucurat pentru ei.

Vlad Gherman a cerut-o în căsătorie pe Oana Moșneagu

Iată cum a decurs marea cerere în căsătorie!

Vlad Gherman și Oana Moșneagu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproape doi ani și formează unul dintre cele mai stabile cupluri din showbizul românesc. Seara trecută, actorul a decis să facă marele pas și a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, chiar în văzul tuturor. Cei doi au jucat în premiera unei piese de teatru și au făcut o atmosferă remarcabilă.

La finalul spectacolului, Vlad s-a pus în genunchi în fața tuturor celor prezenți și i-a adresat iubitei sale marea întrebare, dacă vrea să fie soția lui. Oana nu a stat prea mult pe gânduri și a spus clar și răspicat „DA”. Toată lumea aflată la spectacol i-a filmat pe cei doi îndrăgostiți și s-a bucurat alături de ei în acest moment frumos.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu [Sursa foto: Instagram]

Ce declara Oana în trecut despre căsătorie

În urmă cu ceva timp, Oana Moșneagu a vorbit despre căsătorie și a mărturisit că ea și Vlad nu se grăbesc și momentan sunt axați pe carieră. Actrița povestea la acel moment că iubitul ei își dorește foarte mult un copil, iar acesta este pe primul plan, nu căsătoria. Se pare că Vlad nu a mai stat pe gânduri și a făcut marele pas de a-și cere iubita în căsătorie.

„Avem o perioadă destul de plină. Am vorbit și noi despre lucrurile acestea. El este cu filmările, eu am spectacolul și urmează niște proiecte. Suntem ocupați anul acesta și suntem focusați pe partea de carieră. Avem un an plin. Își doreșe (n.r. Vlad) foarte tare un copil. În discuția noastră, viza un copil, nu neapărat căsătoria”, a declarat actrița atunci, în cadrul unei emisiuni TV.