Brigitte Pastramă este, fără doar și poate, una dintre cele mai controversate prezențe din showbiz-ul românesc. Deși a susținut în repetate rânduri, că soțul ei, Florin Pastramă, nu este niciodată agresiv și că totul se exagerează, scena din parcarea unui supermarker, surprinsă vineri, în plină zi, de trecători, confirmă ceea ce mulți bănuiau încă de la apariția imaginilor din shaormerie.

Brigitte și-a văzut moartea cu ochii în trecut

Dar, bătaile încasate de la Florin Pastramă nu sunt singurele la care a fost supusă fosta soție a lui Ilie Năstase de-a lungul anilor. În trecut, aceasta a fost supusă la chinuri greu de imaginat, de către fostul soț, care aproape că a mutilat-o. S-a aflat destul de târziu despre aces episod violent din viața brunetei, dar lucrurile au fost cât se poate de serioase. Chiar ea a vorbit despre asta acum câțiva ani.

„Soţul meu mă bătea, într-o zi am crezut că mi-am văzut moartea cu ochii. Totul pentru că am uitat să închid apa. Şi ne-am inundat. M-a bătut atât de tare! Am fost atât de speriată, îl vedeam aproape ca un demon.

Am ieşit din casă în pantaloni scurţi, am fugit aşa cum eram mutilată, cu fisură pe craniu, hematom pe splină. Am fugit şi m-am ascuns. A fost prima dată când m-a bătut atât de tare. Am lăsat totul şi am plecat.

Cel mai nasol este să lupţi cu ura oamenilor şi răzbunarea oamenilor, persoane care îşi pun în cap să te distrugă. Soţul meu şi prietenii lui mă batjocoreau, eu eram pur şi simplu singură. Penru că el era un tip cunoscut în Timişoara şi prietenilor mei le era frică să mă ajute că le era frică de el. Familia mea mă ajuta dar familia mea era destul de timorată de el.

Mama mea era destul de în vârstă şi nu voiam să se îngrijoreze”, declarat Brigitte, în 2017, în cadrul unei emisiuni de televiziune.