Brigitte Pastramă, acuzații grave de adresa fostului soț, Ovidiu Torj

Brigitte Pastramă are acum o căsnicie frumoasă cu Florin Pastramă și se pare că, în sfârșit, și-a găsit liniștea alături de un partener care o face să zâmbească în fiecare zi. Înainte de a deveni soția lui, bunerta a avut mai multe relații eșuate. Una dintre ele este aceea cu Ovidiu Torj, tatăl fiicei sale, Sara.

Brigitte Pastramă a decis să vorbească desper chinurile pe care le-a îndurat în timpul mariajului cu ovidiu torj. În cadrul unei emisiuni de televiziune, ea a povestit că bărbatul era violent cu ea. Dezvăluirile au fost făcute după ce el a afirmat că vrea să o ia pe Sara de la Brigitte Pastramă, spunând că ar avea un comportament neadecvat.

Brigitte Pastramă, adevărul despre căsnicia cu Ovidiu Torj

„Eu țin minte că deși eram bolnavă l-am căutat la pușcărie. Eu i-am plătit avocații, eu i-am întreținut magazinul. După ce m-a dezbrăcat în pielea goală, m-a bătut și m-a tăiat pentru a nu mai putea intra în restaurant, la o lună după ce m-am combinat cu Ilie. Iar apoi mi-am retras plângerea pentru fiica noastră. M-am despărțit de el că am avut un hematom și fisură pe craniu în urma corecțiilor pe care mi le-a aplicat. Am acte și am plângerile mele!” a spus Brigitte Pastramă în cadrul unei emisiuni de televiziune.

După ce Ovidiu Torj a spus că are de gând să o ia pe Sara de la Brigitte Pastramă, bruneta a declarat că el nici măcar nu a plătit pensie alimentară pentru ea.

„Nu are dreptul până la 18 ani nici măcar să își vadă fata. Este exclusiv la mine fata! Nu are dreptul. Nici pensie alimentară nu a plătit. Eu pentru fată fac lucrurile astea. Pentru fata mea l-am vizitat și la pușcărie” a mai spus bruneta.