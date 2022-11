Bătaie ca în filme în Rusia, la meciul Zenit - Spartak Moscova. Arbitrul a fost nevoit să scoată 6 cartonașe roșii

In articol:

Bătaie ca în filme în Rusia, la meciul Zenit- Spartak Moscova, din grupele Cupei Rusiei. Arbitrul a fost nevoit să scoată 6 cartonașe roșii. Iată de la ce a pornit totul!

Rusia a fost exclusă de la Campionatul Mondial, din cauza invaziei ordonate de Vladimir Putin în Ucraina. Însă, competițiile interne își urmează cursul firesc, iar intensitatea este mai ridicată ca niciodată, conform gsp.ro. De altfel, acest lucru poate fi observat în derby-ul dintre Zenit și Spartak, încheiat cu o bătaie ca în filme. A fost 0- 0 la finalul timpului regulamentar și 4- 2 pentru formația din Sankt Petersburg la penalty-uri.

Potrivit surse citate, în minutul 6 al timpului adițional din repriza secundă, brazilianul Malcom a sărit la bătaie cu un adversar. Arbitrul central Vladimir Moskalev a intervenit pentru a-i despărți, însă a fost depășit de evenimente. În acest fel, în fața a peste 60.000 de spectatori, Gazprom Arena a devenit un ring de lupte cu pumni și picioare.

Zenit vs Spartak today got seriously out of hand… 😳 pic.twitter.com/xSisfaSGq9

