Seria conflictelor dintre Ela și Mariana continuă. Mariana de la Puterea Dragostei continuă lupta pentru Jador și nu contenește se se certe cu Ela. Ela a reacționat ca atare și a sărit la bătaie.

Bătaie la Puterea Dragostei! Ela a luat-o la bătaie pe Mariana după ce a blestemat-o

Andreea Mantea a întrebat încă de a intrat, ce s-a întâmplat în casa de la Puterea Dragostei.

Andreea Mantea: Ce ați făcut aici? Ring de box?

Ela s-a speriat și a întrebat dacă se dă cartonaș pentru modul în care a reacționat.

„Nu mă duc acasă acum. Nu-mi da cartonaș roșu. Am greșit. Chiar nu sunt mândră de ce am făcut. Nu sunt mândră că am lovit-o și chiar îmi cer scuze și acum, dar s-a acumulat că tot auzeam ce vorbește. Tot blesteme, încep de aici din casă și continuă afară.”, a spus Ela de la Puterea Dragostei după ce a fost trasă la răspundere de Andreea Mantea.

Mariana a intervenit și a povestit cum a fost bătută de Ela.

„Dacă nu au fost camere în spate, Bianca a fost martoră. Mi-a dat o palmă peste ureche așa cum îi face și lui Jador.”, a spus Mariana de la Puterea Dragostei.

Avem camere peste tot și da s-a filmat. Chiar nu sunt mândră de ce am făcut.