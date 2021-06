Bătălia pentru șefia PNL. Klaus Iohannis îl favorizează pe Florin Cîțu. Ludovic Orban îi amintește președintelui ce sacrificii a făcut pentru el

Klaus Iohannis și Ludovic Orban [Sursa foto: MediaFax Foto] 15:03, iun 30, 2021 Autor: Loredana Dobre



Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri că relația pe care o are cu președintele Klaus Iohannis „este fără cusur”.

Bătălia pentru șefia PNL. Ludovic Orban, despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru președintele Klaus Iohannis

Liberalul a adus în atenție faptul că în anul 2014 a renunțat la candidatura pentru președinția Partidului Național Liberal în favoarea actualului șef al statului. Remarca vine după ce marți Klaus Iohannis l-a favorizat pe Florin Cîțu spunând că lucrurile merg bine cu acesta în funcția de premier.

„Puțină lume știe, dar în 2014, după demisia lui Crin Antonescu de la șefia PNL în urma alegerilor europarlaramentare, mi-am anunțat candidatura la președinția PNL și aveam de departe prima șansă. Domnul Iohannis a cerut derogare la Delegația Permanentă pentru a candida.

L-am întrebat dacă vrea să candideze la președinția PNL, mi-am retras candidatura, explicând că președintele ales de PNL trebuie să aibă principala calitate de a avea șanse să câștige prezidențialele. Știam că dl Iohannis e cel mai potrivit. Practic, eu m-am retras și l-am lăsat să candideze, și apoi l-am susținut la șefia PNL, pentru că dl Antonescu a revenit și a vrut să candideze și el”, a răspuns Ludovic Orban când a fost întrebat de reporteri despre relația cu președintele.

Președintele liberalilor dă asigurări că relația pe care o are cu președintele României, Klaus Iohannis, este solidă și nu au existat deficiențe în colaborarea dintre ei. „Sunt președintele PNL de patru ani, în această perioadă am avut un parteneriat cu președintele Iohannis care a funcționat aproape fără cusur. Împreună am făcut lucruri importante pentru România atât pe plan intern, cât și pe plan extern și european. Am o relație cu președintele care poate fi evaluată de oricine”, a mai spus președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, într-o declarație de presă la Parlament.

Klaus Iohannis își declară susținerea pentru Florin Cîțu

Într-o conferință de presă, președintele Klaus Iohannis a respins ideile susținute de Ludovic Orban, conform cărora Florin Cîțu ar trebui demis din funcția de premier dacă ar pierde alegerile interne din PNL. Mai mult, acesta a precizat că premierul este ales în Parlament și nu în partid. „Așa cum e acum e foarte bine, premierul nu se stabilește în partid, se stabilește prin vot în Parlament”, a spus președintele României.

Ludovic Orban declara duminică că persoana care va fi aleasă în funcția de președinte al PNL trebuie să fie și prim-ministrul României, făcând aluzie la posibilitatea de a se întoarce la conducerea Guvernului dacă va câștiga alegerile interne.

„Sunt de acord cu spune domnul Țapu. Dar nu-s de acord cum pune problema. Că premierul să fie ales președintele PNL. Cel care este ales președintele PNL, acela trebuie să fie premierul PNL. Așa este în democrație. Dobândirea poziției de premier de către domnul Cîțu s-a făcut cu susținerea PNL, cu susținerea mea ca președinte PNL și asta nu reprezintă un atu convingător pentru a determina alegerea în funcția de președinte PNL.

Cel pe care îl vor alege cei 5000 de delegați ai partidului la congres ca președinte PNL, într-adevăr, trebuie să fie și premierul României. Și aici puteți să comparați între cei doi candidați, inclusiv pe modul în care au condus guvernul. Și în alegerea pe care o faceți, să hotărâți și cine va fi prim-ministrul PNL după acest congres (...)”, spunea Ludovic Orban.

Ludovic Orban și premierul Florin Cîțu candidează pentru șefia PNL, viitorul președinte al liberalilor urmând să fie decis la congresul partidului din 25 septembrie.