Beni, fiul de suflet al familiei Sterp, a lipsit de la nunta Getuței! Motivul incredibil pentru care nu a putut ajunge: „A zis că nu are costum”

Getuța Sterp și-a unit destinul cu alesul inimii sale. Evenimentul a fost sărbătorit cu fast, într-un cadru de poveste, toți ochii fiind ațintiți asupra celebrei familii.

Au fost însă și câteva persoane care au lipsit de la petrecere, la care toată lumea s-ar fi așteptat să fie lângă Getuța în ziua cea mare.

Este și cazul lui Beni, băiatul de suflet al familiei Sterp.

Mama Geta a dezvăluit de ce nu a luat Beni parte la nuntă

Lipsa lui Beni de la nunta Getuței Sterp a fost observată imediat cum a început fericitul eveniment, și asta pentru că toată lumea știe că între băiat și familia Sterp există o legătură foarte puternică.

Getuța este foarte apropiată de Beni, iar tânărul a simțit cât de bine este tratat de celebra familie și s-a apropiat imediat de membrii acesteia. Totuși, familia a trecut printr-un adevărat calvar când a fost chemată la Poliție pe motivul că Beni ar fi fost abuzat în gospodăria lor. Din acel moment, băiatul a fost nevoit să plece de la familia Sterp și s-a întors la viața lui plină de neajunsuri de dinainte.

De atunci, băiatul a mai vizitat-o pe Getuța în unele vacanțe. Acum însă, în cea mai fericită zi din viața fiicei Mamei Geta, Beni a lipsit. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe speculații din partea internauților cu privire la cauza care a dus la marea absență a băiatului. Totuși, ca să oprească toate aceste teorii, Mama Geta a vorbit deschis despre ceea ce l-a determinat pe Beni să nu ia parte la fericitul eveniment.

„Pe Beni, Getuța l-a invitat la nunta, însă a zis că nu are costum. Nu am dat de el că nu am umblat toată ziua după el că am avut atâta treaba.Dar o să îi ducem, cu siguranță, prăjituri și mâncare, ce rămâne pe aici. De toate o să-i ducem.”, a declarat mama Geta.