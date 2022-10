In articol:

Geta Sterp sau Getuța, așa cum o numesc apropiații, tocmai s-a căsătorit cu bărbatul visurilor sale, pe nume Sebastian Crăciunescu. Cei doi au impresionat pe toată lumea cu o nuntă ca în povești, la care au ținut morțiș să respecte toate tradițiile.

Cine este Sebastian Crăciunescu, soțul Getei Sterp

Geta Sterp, mezina mamei Geta, este acum femeie căsătorită, după o nuntă care a lăsat cu gura căscată tot internetul. La petrecere, mama miresei a ținut să le mulțumească tuturor pentru prezență într-un live pe care l-a făcut pe TikTok.

„Sunt cei mai frumoși, vă mulțumesc din suflet că ați fost prezenți. Au venit și oameni necunoscuți, le mulțumesc tuturor din inima. Doamne ajută, le doresc tot binele din lume, iar eu vreau să mă rup în figuri, am tocuri, spre să nu mi se rupă vreunul.

N-am purtat rochie lunga că niciodată nu am fost mireasa, nu m-a făcut nimeni mireasă. Poate s-o găsi cineva pe Instagram. Uitați-vă ce timp frumos am prins!”, a mai spus mama Geta.

Sebastian Crăciunescu, proaspătul soț al Getuței, a fost mai mereu prezent la evenimentele familiei alături de iubita sa și nu s-a sfiit niciodată să-și arate dragostea față de ea. „O să te iubesc o viață, nu câteva minute, zile, luni sau ani, o viață, pentru că meriți, mi-ai dovedit și am simțit asta” sau „Te iubesc, frumoasa mea!” sunt doar câteva dintre mesajele emoționante pe care bărbatul i le-a transmis Getuței pe rețelele de socializare.

Nici Geta nu se sfiește sa arate lumii cât îl iubește pe Sebastian: „Dragostea trebuie sa fie sinceră. Urăște ce este rău, ține-te strâns de ce este bine.”, fiind doar una dintre dovezile sale de iubire.

Cine este Sebastian Crăciunescu, proaspătul soț al Getei Sterp. Cei doi au făcut o nuntă ca în povești [Sursa foto: Instagram]

Cu ce se ocupă Geta Sterp, sora lui Iancu și Culiță Sterp

Geta Sterp se ocupă de afacerea familiei, un magazin din Hațeg, unde vinde brânză, caș și alte produse lactate preparate chiar cu laptele de la stâna de oi pe care ei o dețin.

Getuța este cunoscută de toți localnicii, de la care primește numai laude: „Un om cald și minunat. Vreau să vă zic că dacă veți cunoaște familia Sterp sau pe unul dintre membri săi, veți fi mereu primiți cu brațele deschise pentru că sunt niște oameni minunați și primitori", a fost parerea unei localnice despre Geta, potrivit kanald.ro.

Cine este Sebastian Crăciunescu, proaspătul soț al Getei Sterp. Cei doi au făcut o nuntă ca în povești [Sursa foto: Instagram]

sursă: kanald.ro