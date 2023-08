Berna, pregătită să devină mamă, alături de iubitul ei! Primul interviu cu Vadim în fața camerei: „Vom face un băiat” | EXCLUSIV

In articol:

Berna și-a adus iubitul pentru prima dată în fața camerelor de filmat. Acest lucru s-a întâmplat la petrecerea de botez a fiului Marinelei Mavrodin. Cei doi au dezvăluit că vor să devină cât mai repede părinți de băiat.

Berna și Vadim, pregătiți să devină păinți

Berna și Mari au rămas prietene bune după terminarea competiției de dragoste la care au participat. Acum, cele două vor chiar să devină rude. Vadim, iubitul Bernei, a dezvăluit că își dorește un băiat împreună cu Berna, iar blondina a fost imediat de acord.

„Mari: Sper ca Berna să facă cât mai curând o fetiță, să ne încuscrim.

Vadim: Din păcate va fi un băiat.

Citeste si: Cum putem sa scapam de negi si de veruci? Ce tipuri de tratament exista in farmacii

Citeste si: Cine l-a vizitat pe Vlad Pascu în arest. Tânărul a fost apoi scos pe ascuns din ceulă- stirileprotv.ro

Berna: Noi chiar ne dorim un băiețel. Așa de început. După o fetiță, un băiețel, iar o fetiță. Tot așa. Facem echipă de fotbal.

Vadim: Dacă băiatul meu vrea să fie fobalist, apelez la Vadim.”, a fost discuția acestora.

Berna, îndrăgostită lulea de iubitul ei

În urmă cu puțin timp, Berna avea lacrimi în ochi când vorbea despre povestea ei de dragoste.

Blondina s-a îndrăgostit lulea și nu își mai vede viața fără Vadim. Aceasta ne-a spus cum vrea să arate nunta ei și ce planuri mai au împreună.

Citeste si: „Fetițele au fost la închisoare. Sunt șocate de acel moment. Una dintre ele a plâns foarte tare.” Dana Roba, primele declarații după ce a ieșit de la Parchet! Ce s-a întâmplat cu Daniel Balaciu- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate BAC 2023 toamnă: La ce oră se publică notele pentru sesiunea din august- septembrie 2023?- stirilekanald.ro

Citeste si: Lidia Buble a răbufnit după ce a cedat locul la rând unei femei cu un copil într-un supermarket. Gestul femeii a făcut-o să izbucnească: "M-am crucit!"- radioimpuls.ro

„Consider că Vadim este bărbatul ideal pentru mine. Ne dorim foarte mult un copil, doar că acum primul pas pentru mine este că vreau să îmi deschid o afacere și după aceea vreau să mă gândesc la acest pas, dar dacă Dumnezeu vrea și îmi dăruiește un copil, cu mare drag îl aștept oricând, nu îmi pun nicio problemă. Vreau să fac lucrurile pas cu pas, nu mă grăbesc, suntem tineri, ne place să ne distrăm și ne simțim foarte bine în doi, acum în trei nu știu cum o să fim. Ne este foarte bine acum, dar am discutat despre copil, familie, căsătorie, nuntă și chiar mă bucur. Eu sunt leșinată după sclipici, după pietre, să fiu în centrul atenției. Îmi doresc un număr foarte mare de persoane la nunta mea. Am vreo 500-600 și mai mulți, Doamne ajută. Eu așa îmi văd nunta și mă văd spectaculoasă. Mă văd cea mai frumoasă mireasă. Niciodată nu m-am văzut simpluță. Ador să fiu extravagantă, nu am cuvinte cum o să arate nunta mea. Cred că o să am cea mai frumoasă rochie pe care ați văzut-o vreodată.", a mărturisit Berna, la WOWnews.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!