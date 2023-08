Connect-R, imagine rară alături de patrupedul său! Cum au reacționat fanii când au văzut ipostaza în care s-a fotografiat artistul?: „Cine a zis?”

In articol:

Artistul s-a fotografiat alături de animalul său de companie, la o plimbare în aer liber, iar fanii au observat un detaliu care i-a făcut să reacționeze imediat, bineînțeles că în spirit de glumă, mai ales după mesajul pe care Connect-R l-a scris în dreptul fotografiei, în care chiar el a vorbit despre asemănarea dintre un câine și stăpânul său.

„Cine a zis că, câinele seamănă cu stăpânul? Nu e adevărat!”, a transmis artistul. Cântărețul și-a făcut șuvițe și și-a lăsat părul rebel în vânt, iar fanii au glumit puțin pe seama lui, în secțiunea de comentarii.

„Semănați un pic...A fost un spirit de glumă!”, „Ce frumoși sunteți!!! Apropo, semănați foarte bine!”, „Ca două picături de apă!”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți la postarea lui Connect-R.

Citește și: Cum a reacționat fetița lui Connect-R când a aflat că tatăl ei a lansat o carte? Artistul a recunoscut ce sentimente l-au încercat, după ce și-a citit opera: „De ce să plâng?”

Connect-R, tot mai atras de lumea credinței

Artistul se simte tot mai atras de lumea credinței și îi îndeamnă și pe fani să aleagă Calea Domnului.

În ultima perioadă, Connect-R a început să le ofere din ce în ce mai des sfaturi despre viață celor care îl urmăresc.

Citeste si: Cum putem sa scapam de negi si de veruci? Ce tipuri de tratament exista in farmacii

Citeste si: O femeie câștigă sume impresionante dintr-o afacere bizară cu melci. „Viața mi s-a schimbat total”- stirileprotv.ro

„Din Ciclul: Nu va supărați aveți 5 minute sa va vorbesc despre Domnul nostru Isus Hristos?!

Mă abordează o martoră a lui Iehova:

- Vreți să-l cunoașteți pe Iehova?

- Desigur! Unde dau de el?

- Mă refer la Domnul!

- Domnul Iehova?

- Nuu! La Tatăl Ceresc.

- Înseamnă că vreți să-mi prezentați o persoană care are numele Iehova și porecla Tatăl Ceresc.

- Glumiți cu noi!

- Câtuși de puțin 😊 Dumneavoastră sunteți inconsecventă în ce afirmați.

- Mă refeream la Dumnezeu.

- Păi așa spuneți doamnă. Acum veniți de acasă.

- Am un citat în Biblie pe care vreau să -l citiți.

- Un moment.

- Da!

- Sunt convins că m-ați reperat de la distanță.

- Da!

- Acum uitați-vă la mine!

- Da!

- Par coborât din pom?

- Nu!

- Stiți în ce țară ne aflăm?

- România!

- Exact doamnă! Țara creștină! Acum deschideți Biblia la Romani Cap. 15 versetele 20-21.

- De ce?

- Vă rog să citiți!

Citește cu glas scăzut...

- "Și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul, după cum este scris: "Acei cărora nu li se propovăduiesc despre El Îl vor vedea și cei ce n-auziseră de El Îl vor cunoaște!"

- Ați înțeles doamnă? Vă aflați într-o țară unde Hristos este vestit. Asta înseamnă ori că zidiți pe temelia altuia, ori că vestiți cu Biblia în mână un alt Hristos.

Nimeni nu poate semăna acolo unde deja altcineva a seamănat! Fiți puternici dragilor și nu va lăsați mințiți de un "dumnezeu în culori" prezentat de martorii rătăciți!”, se arată în ultima postare a cântărețului.

Citește și: Connect-R Biografie: Vârstă, înălțime, studii, carieră, familie. Artistul se va retrage în curând

Artistul și-a deschis sufletul în urmă cu ceva timp și a vorbit despre cea mai grea perioadă din viața lui, aceea în care consuma substanțe interzise. Ulterior, acesta a ales divinitatea și și-a găsit astfel liniștea, renunțând definitiv la stupefiante.

Connect-R a vorbit despre divorțul de Misha

Connect-R și Misha au trăit o frumoasă poveste de iubire, ba chiar din rodul iubirii lor a rezultat o fetiță. Cei doi au divorțat în anul 2018 după 5 ani de căsătorie.

Citeste si: „Fetițele au fost la închisoare. Sunt șocate de acel moment. Una dintre ele a plâns foarte tare.” Dana Roba, primele declarații după ce a ieșit de la Parchet! Ce s-a întâmplat cu Daniel Balaciu- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate BAC 2023 toamnă: La ce oră se publică notele pentru sesiunea din august- septembrie 2023?- stirilekanald.ro

Citeste si: Lidia Buble a răbufnit după ce a cedat locul la rând unei femei cu un copil într-un supermarket. Gestul femeii a făcut-o să izbucnească: "M-am crucit!"- radioimpuls.ro

Connect-R s-a fotografiat alături de câinele său. [Sursa foto: Facebook]

Deși nu mai este împreună cu mama fetiței lui, artistul are doar cuvinte de laudă la adresa Mishei. „Totul se datorează ei. Noi suntem divortați de 5 ani, dar toate vacanțele ni le-am făcut împreună. Ne simțim bine împreună. E meritul ei. Ea e o doamnă. Motivul real al despărțirii noastre este în cartea mea. Pe 25 mai lansez cartea”, a spus Connect-R la podcastul „Vin de-o poveste”

Misha este singură de cinci ani de când a divorțat și a mărturisit în repetate rânduri că nu este dornică să-și refacă viața și nici să devină mamă pentru a doua oară.

„Nu știu dacă sunt fericită neapărat, nu pot să spun că neapărat sunt fericită, cred că sunt mai liniștită. Acesta ar fi un răspuns sincer. Nu mi-am găsit jumătatea, nu sunt în nicio relație, nici nu-mi doresc în momentul de față. Îmi doresc foarte mult să mă axez pe carieră, deci nu mă gândesc să îmi fac vreo relație, sunt super bine așa cum sunt cu mine și sincer nu simt în momentul acesta să întâlnesc pe cineva”, a declarat fosta soție a lui Connect-R.