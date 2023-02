Berna reacționează dur la scandalul dintre Jador și Philip! Blondina a dezvăluit adevăratul motiv pentru care fostul ei logodnic a sărit la bătaie la artist: "Am picat eu la mijloc" | EXCLUSIV

In articol:

Gala RXF, unde Bogdan Mocanu și Vicenzo Final Boss s-au luptat pentru victorie, a fost și locul unde Jador a fost la un pas de a se lua la bătaie cu Philip Albu.

Jador, atac subtil la adresa lui Philip Albu

Cei doi foști concurenți de la „Puterea Dragostei” s-au tot tachinat de-a lungul timpului, dar acum, din neant, Philip Albu a trecut la fapte. Jador nu s-a lăsat mai prejos și a folosit-o pe Berna drept "armă". Blondina a avut prima reacție pentru WOWbiz.

Fostul logodnic al Bernei a sărit la Jador, moment în care, după ce au fost despărțiți de cei din jur, manelistul a chemat Poliția, ba chiar a și ajuns la secție pentru a depune plângere împotriva lui Philip. Cântărețul susținea atunci că nu-și dorește să ajungă în mijlocul unor astfel de situații, dar și că vrea pază, pentru că dușmanul lui ar face parte din niște clanuri. Și, deși nu vrea luptă fizică, acum, la câteva zile distanță, Jador a deschis un alt fel de război cu Philip Albu, în mediul online. Acolo, cântărețul a publicat acum un scurt pasaj dintr-o melodie la care lucrează, însă a avut grijă ca pe fundal să fie o fotografie cu el și Berna, în care se lasă pupat de blondină.

Postarea sa vine, cel mai probabil, ca o înțepătură pentru dușmanului lui, pentru că este cunoscut faptul că Philip și Berna au avut o relație tumultuoasă de iubire, iar Jador și blondina au fost mereu prieteni la cataramă, deși s-a tot zvonit că, de fapt, între ei ar fi fost mult mai mult de atât. Astfel că acum, deși el spune că postarea a fost doar ca să vadă reacția oamenilor, dacă vor ca el să lanseze melodia de pe fundal, cei din online au prins imediat ideea și au reacționat în

secțiunea de comentarii. Internauții cred că astfel Jador i-a dat replica lui Philip și doar din cuvinte a reușit să câștige deja bătălia, pe care spune că nu și-o dorește. De altfel, dacă va ajunge în cușcă cu fostul blondinei, manelistul are susținere din partea tuturor fanilor din țară, dar și de peste hotare.

Citeste si: Nona se simte rănită de Patrick, mai ales după ce acesta a făcut pași spre Patricia: ”Orice zâmbet se plătește” Marinel și Ionuț o consolează pe brunetă- kanald.ro

Citeste si: Rușii beau în continuare Coca Cola, se îmbracă de la Zara și își iau mobilă Ikea. Incredibil de unde au ajuns să le aducă- stirileprotv.ro

”L-ai aruncat în aer pe Philip”/ ”I-ai dat mințile peste cap”/ ”Ai înscris înainte să o cunoască el pe Berna, deci ce rost are să vă bateți? E deja 3-0 la masa verde”/ ”Philip făcut KO de Jador doar dintr-o piesă”/ ”Lovește unde doare”/ ”L-ai rupt pe Philip cu melodia asta”/ ”Sub centură”/ ”O să te susținem dacă vrei să te bați cu el”/ ”L-ai băgat în pământ pe Philip cu asta”/ ”Philip face spume acum”, sunt doar câteva dintre reacțiile celor din online, după postarea manelistului.

Berna face lumină în scandalul dintre Jador și Philip

Contactată de WOWbiz, Berna a făcut lumină în scandalul momentului și a spus lucrurilor pe nume. Blondina îl susține pe Jador și critică gestul de a sări la bătaie al fostului ei logodnic. Tot ea a dezvăluit motivul real pentru care Philip nu îl suportă pe cântărețul de manele.

Citeste si: Soția lui Flick, complet dezbrăcată la prima oră a zilei! Imaginile au ajuns pe internet, prezentatorul TV le-a făcut publice- kfetele.ro

Citeste si: Stenograme din dosarul fraților Tate. Cei doi au cerut fetelor să își retragă plângerile și au încercat să îi atragă pe George Simion și Diana Șoșoacă de partea lor- stirilekanald.ro

Citeste si: Florin Ristei a dat cărțile pe față și a spus adevărul despre sarcina lui Naomi Hedman. Ce se întâmplă, de fapt: ”Mi-au ieșit analizele perfect”- radioimpuls.ro

"Pe mine nu mă interesează. Poate să mă posteze liniștit, oricum eu am iubit și sunt chiar foarte fericită. Pe mine chiar nu mă interesează din ce cauză se bat ei, că am picat eu la mijloc. Pe mine chiar mă lasă rece situația asta. E foarte urât, că și celălalt are nevastă până la urmă și pe Jador îl înțeleg, că e prietenul meu și el a postat, pentru că Philip a sărit la bătaie e normal. Jador nu posta dacă nu sărea individul la bătaie, că el nu are treabă cu mine, noi suntem prieteni foarte buni. Philip voia să îl bată pe Jador din vară, de când a dat un interviu la Bianca Comănici, când a filmat pentru piesa 'Hai să facem copii' și zicea că Philip m-a sunat și l-a amenințat. A zis Jador atunci că e gelos, dar el râdea, nu a zis ceva rău. E foarte urât. Eu dacă aș fi bărbat și aș avea soție, nu m-aș mai băga în astea.", a declarat Berna, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!