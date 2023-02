Jador a făcut primele declarații, după ce Bogdan Mocanu a anunțat că prietenia lor s-a încheiat: „Nu mă interesează ce spune acest om”

In articol:

Jador și Bogdan Mocanu au fost amândoi concurenți la emisiunea Puterea Dragostei, iar între cei doi s-a legat rapid o prietenie și a continuat chiar și după ce emisiunea a luat sfârșit. De-a lungul timpului, între cei doi artiști au mai avut loc diferite neînțelegeri, dar au fost rezolvate și părea că prietenia lor este din nou unită.

Din păcate, un nou scandal s-a iscat între cei doi, iar acum pare că nu mai e cale de împăcare.

Reacția lui Jador după declarațiile lui Bogdan Mocanu

Bogdan Mocanu a declarat pentru Wowbiz că, de când a încheiat colaborarea cu el și Nicolas Sax, prietenul lui dă banii pe melodii proaste pe la tot felul de studiouri, dar și că îl bârfește pe acesta pe la săpate.

Recent, Jador a făcut primele declarații cu privire la afirmațiile făcute de Bogdan și a mărturisit că nu îl interesează ce spune acesta.

„Nu mă interesează ce spune acest om. Chiar nu mă mai interesează, asta îți spune fratele tău”, a spus artistul, potrivit Fanatik.

Bogdan Mocanu, sigur că Jador o să îl caute

La rândul său, Bogdan Mocanu a spus că este sigur că manelistul îl va căuta, dar și că el nu o să tragă de prietenia lor, dacă aceasta nu mai funcționează. Vedeta a mai amintit că amândoi au trecut prin multe împreună, au împărțit același pat și aceeași farfurie, dar și că s-au ajutat și motivat reciproc. Cântărețul este de părere că nu are nevoie de Jador în continuarea carierei lui profesionale.

„Asta e dacă nu dă doi lei pe ce spun, dar în curând o să dea mai mult de doi lei. O să vrea ca vorbele mele să aibă un preț. O să mă caute el. Au fost mai multe chestii (n.r.: întrebat, concret, cum de s-a ajuns aici). Am ajuns la saturație. N-o să trag de o prietenie. De fiecare dată l-am ajutat, și cu texte, și cu munca pe YouTube. Stăteam ore în studio, am făcut aproape un album întreg. Nu am așteptat nimic în schimb. Nu m-a sunat vreodată să mă întrebe dacă sunt bine. Eu văd prietenia altfel. El nu înțelege pe nimeni. Am dormit în același pat, am mâncat din aceeași farfurie. Poate și eu am fost vinovat și a mai trecut și el cu vederea. Nu e o lume în care poți să-ți faci prieteni. Hai să pornim un business, hai să agățăm gagici, dar nu există prietenie. Cred că în unele contexte l-am motivat. A fost constructiv tot procesul ăsta. Ne-am scos unul pe altul din anonimat. Ne-am ajutat cu ce s-a putut, cât s-a putut. Eu n-am nevoie de el să fiu Bogdan Mocanu. Dacă nu se poate să fie prieten, e ok. Nu-l poți numi prieten pe un om pe care îl convingi să facă niște chestii”, a declarat Bogdan, potrivit aceleiași surse.