Cu toate acestea, cu ani în urmă, frumoasa blondină a avut mari probleme cu Justiția, Bernadett fiind implicată, fără voia ei, într-un dosar cât se poate de complicat, fiind cercetată pentru trafic de droguri.

Din fericire, Bernadett de la ”Puterea Dragostei” s-a dovedit, într-un final, că este nevinovată, ea scăpând de toate acuzațiile. Și, de curând, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Bernadett de la ”Puterea Dragostei” a vorbit despre acea perioadă a vieții ei.

”Da, am fost cercetată în dosar, dar, din fericire, s-a dovedit că nu aveam, de fapt, nicio treabă cu drogurile. Povestea e lungă, dar ceea ce s-a întâmplat atunci a fost din cauza anturajului. Mai exact, aveam amici care au avut ceva treabă cu drogurile, iar noi, adică eu și fratele meu, ne vedeam adeseori cu ei. Dar nu consumam așa ceva, nu am discutat despre asta cu ei. Normal, când ei au fost săltați de Poliție, am fost și noi cercetați în dosar... După ce polițiștii s-au lămurit că nu aveam de-a face cu așa ceva, ne-au scos din dosarul respectiv, iar eu am învățat o lecție foarte importantă: să nu mai umblu cu persoane care sunt dubioase, să nu ma mai amestec cu oameni care ar putea face lucruri ilegale. Vă dați seama, pentru mine, acea perioadă a fost groaznică, mai ales că lumea mă privea ca și când aș fi vreun traficant, lumea nu accepta ideea că sunt nevinovată. Dar, din fericire, totul s-a rezolvat și mi-am învățat lecția”, ne-a spus, în exclusivitate, Bernadett de la ”Puterea Dragostei”.

Mai mult decât atât, ne-a dezvăluit Bernadett de la ”Puterea Dragostei”, ea este una dintre persoanele care militează la modul serios împotriva drogurilor. ”Nu consum și nici nu am de gând să consum așa ceva. Am văzut grozăviile pe care le produc drogurile, așa că sunt total împotriva lor”, ne-a mai spus Bernadett de la ”Puterea Dragostei”.

Bernadette de la ”Puterea Dragostei” a înnebunit lumea cu formele ei

Blondina Bernadette este ultima concurentă din primul sezon de la Puterea Dragostei care a intrat în casă, alături de ceilalți concurenți, pentru a-și găsi partenerul potrivit și dragostea. Bernadette are doar 21 de ani și este din Târgu Mureș. Tânăra româncă este model și adoră să facă fotografii, mai ales în ipostaze sexy, iar conturile ei de socializare sunt pline de imagini care mai de care mai senzuale cu blondina. Cu toate că este foare frumoasă și are o siluetă de invidiat, Bernadette nu și-a găsit încă jumătatea în țară, nici la ”Puterea Dragostei” nu a găsit bărbatul care să îi schimbe viața, chiar dacă, așa cum recunoaștea și ea, îl plăcea pe Iancu Sterp.

Cu toate acestea, în urmă cu câteva luni, Bernadett de la ”Puterea Dragostei” a pus ochii pe un fotbalist celebru și l-a dat uitării pe Iancu. ”Am fost la meci, la el, voiam să îl văd”, ne-a spus, în exclusivitate, Bernadett de la ”Puterea Dragostei”, pe un ton tare mieros. ”Da, pe Dragoș Nedelcu, jucătorul de la FCSB. Avea meci în cupă cu U Cluj și...”, ne-a mai explicat frumoasa blondină.

De altfel, de-a lungul ultimelor luni, Bernadett de la ”Puterea Dragostei” și Dragoș Nedelcu, unul dintre fotbaliștii favoriți ai lui Gigi Becali, au tot cochetat, doar că nu au apucat să se ”lipească” ca și program. Dar, așa cum recunoaște Bernadett de la ”Puterea Dragostei”, fotbalistul a cam pus-o pe jar. ”Am început să vorbim, inițial pe Instagram. Dar am decis să îi dau numărul de telefon după câteva conversații și am început să vorbim și la telefon. Chiar îmi plac conversațiile noastre și m-a impresionat felul lui de a fi”, ne-a spus, în exclusivitate, Bernadett de la ”Puterea Dragostei”.