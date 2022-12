Betty Vișănescu, mai emoționată ca niciodată! I-a surprins pe soțul și pe fiul ei într-un moment neașteptat și a postat imediat imaginile pe internet

In articol:

Betty Vișănescu este fiica celebrului cântăreț de manele, Florin Salam. Aceasta are o carieră de succes în industria muzicii și este susținută oricând de tatăl său. Vedeta s-a căsătorit în urmă cu câțiva ani cu alesul inimii ei, Cătălin Vișănescu, cu care are împreună un băiețel.

Moment tată-fiu surprins de Betty Vișănescu

Cum sărbătorile de iarnă se apropie și cum toată lumea s-a apucat de împodobit bradul, nici Betty Vișănescu nu s-a lăsat mai prejos. Vedeta a postat pe pagina sa de Instagram mai multe filmulețe în care le arată urmăritorilor cum își decorează casa și cum își împodobește bradul.

Dintre toate postările făcute de artistă în cursul zilei de azi, un videoclip a atras atenția tuturor. Este vorba despre un moment tată-fiu, dintre soțul artistei , Cătălin și fiul lor, Matthias. Cei doi dansează fericiți în pijamale pe o melodie de Crăciun. Artista nu a putut să păstreze acest cadru emoționant numai pentru ea, așa că l-a publicat și în mediul online.

Betty Salam a plecat de acasă

Invitată la emisiunea moderată de artista Oana Radu, fata lui Florin Salam a mărturisit că mariajul său alături de Cătălin Vișănescu a avut și câteva momente de cumpănă. Vedeta a povestit cum a plecat de acasă, acest lucru fiind înainte să vină pe lume băiețelul său. Artista a mers acasă la tatăl său, după o ceartă cu partenerul ei de viață.

,, Am plecat de acasă, mi-am luat doar geanta. Înainte să am copil. Ne certam din chestii prostești și am plecat de acasă. El se juca pe playstation și nu suport să mă cert singură. M-am dus la tata. El se uita la mine, eu la el. Tatăl meu, când mă vede supărată, mă face să râd și ador chestia asta”, a declarat Betty în emisiunea "Detectorul de minciuni", difuzată pe canalul de Youtube theXclusive.