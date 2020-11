Beyonce de România s-a făcut de tot râsul. Fosta iubită a lui Nicolae Guță a ajuns fără dinți în gură. Cum a fost surprinsă cântăreața FOTO

Beyonce de România, de nerecunoscut

Imagini jenante cu Beyonce de România au apărut în mediul online. Fosta iubită a lui Nicolae Guță a fost surprinsă fără dinți în gură. Mai exact, în timp ce era filmată cu un zâmbet larg pe chip, vedetei i s-a văzut un dinte lipsă în prim-plan.

Gafa îi aparține chiar artistei, care a postat, cel mai probabil din neatenție, o filmare în care se poate vedea că are un dinte lipsă în partea laterală a gurii. Aparent, de când nu mai este partenera manelistului, tânăra se descurcă mai greu cu cheltuielile.

Beyonce de România cu un dinte lipsă

Pentru a se întreține, Mădălina Dumitriu, pe numele său real, în vârstă de 28 de ani, a făcut pentru o perioadă de timp videochat, însă a renunțat la scurt timp. „Atunci m-am îmbolnăvit psihic. Nu e pentru mine. Nu am răbdarea necesară. Nu pot să stau de vorbă cu toţi nebunii. O prietenă care lucrează în domeniu şi face bani frumoşi m-a convins. Am încercat, dar nu am rezistat mai mult de patru zile. A fost o variantă pentru mine pentru a-mi creşte fetiţa. Nu-mi este ruşine. Sunt multe femei care practică. Numai eu câte am văzut şi multe dintre ele sunt persoane publice”, explica vedeta.

În prezent, tânăra urmează niște cursuri de nutriție și vrea să profeseze în acest domeniu. Deși își dorește o carieră ce promovează un stil de viață sănătos, din ultimele imagini apărute cu vedeta, e clar că Beyonce de România cam uită să aibă grijă de ea.

Beyonce de România are cu un copil cu Nicolae Guță. Povestea de iubire dintre cei doi a fost controversată încă de la început, pentru că Narcisa, fosta soție a manelistului a dorit să-i despartă. Cu toate acestea, Mădălina a rămas însărcinată și i-a dăruit cântărețului o fetiță, pe Anais.