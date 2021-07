Bia Khalifa a fost la un pas de moarte după ce a luat o pastilă. A ajuns pe patul de spital, unde s-a mai infectat și cu COVID-19

Bia Khalifa [Sursa foto: Facebook] 22:48, iul 27, 2021 Autor: Cristina Ionela

Bia Khalifa, pe numele ei Bianca Niculai, are parte de clipe grele după ce a ajuns pe patul de spital din cauza unei pastile. Blondina a fost la un pas de moarte, fiind internată de urgență la un spital din Oradea. Fosta concurentă de la IUmor nu se aștepta nicio clipă să aibă parte de un adevărat chin din cauza unei pastile.

Starea ei de sănătate a început să se agraveze dintr-odată, iar Bianca să se simtă din ce în ce mai rău.

Tânăra a ajuns pe perfuzii la unitatea spitalicească, mărturisind la un post de televiziune că nu știe ce pastilă a luat, dar că era una care s-o facă să se simtă mai bine. Bine nu s-a simțit deloc căci a avut nevoie imediat de îngrijirile medicilor. Tânăra a mai povestit că nici măcar nu are ideea cine a sunat la 112, căci ea auzea doar voci în jur în acele momente.

” Am încercat să mă hidratez, să mănânc fructe, nu a mers, nu nimic și a trebuit să merg la spital. M-am simțit foarte rău, o stare generală, am vărsat, am leșinat și am și uitat din chestii, țin minte în reprize ce se întâmplă”, a povestit Bianca, la Antena Stars.

Bia Khalifa, infectată cu coronavirus

Bianca Niculai a mai dezvăluit că s-a infectat și cu COVID-19, în salonul în care a fost internată.

Diagnosticul pe care l-ar fi primit inițial a fost de șoc anafilactic. ”a mai spus blondina.