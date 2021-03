Bia Khalifa a spus ce tarife are! Pentru ce sume își vinde serviciile

In articol:

Bia Khalifa și-a publicat tarifele pe Internet. Pentru ce sume își vinde serviciile?!

Bia Khalifa a devenit cunoscută după ce a participat la emisiunea Iumor. Frumoasa blondină a devenit din ce în ce mai apreciată, în mediul online, după această apariție. Astfel, vedeta a decis să își facă publice tarifele.

Bia Khalifa și-a spus tarifele

Nu, nu este vorba de tarfie pentru o noapte fierbine, ci de cele pentru promovările de pe social media. Mai exact, pentru o postare de Feed, pe contul ei de Instagram, Bia cere 100 de euro, iar pentru un Story cu Swipe up, cere nici mai mult, nici mai puțin de 50 de euro.

“Promovare pe Story/ Da. If you have the cash ready (n.r.: Dacă ai banii pregătiți) 🙂/ Story cu Swipe Up – 50 €/ Postare pe feed – 100 €/ Postare+ Story cu Swipe Up – 130 € ”.

Totodată, pe contul ei de socializare, Bia postează multe fotografii cu ea în diferite ipsotaze. Însă, cu ultima postare chiar a surprins pe toată lumea. Blondina s-a fotografia topless, iar internauții nu avut cuvinte de laudă la adresa ei, ci dimpotrivă. Mulți dintre fanii vedetei chiar au întrebat-o când se acupă de filme pentru adulți.

Bia Khalifa [Sursa foto: Instagram]

“Mia Khalifa după ce numai face filme porno”, “Orice fraier cu like-uri crede că are respect”, “Ești atât de frumoasă!”, “Rămâi cea mai HOT de aici”, “Un film porno pe când?” sunt cinci dintre comentariile strânse de postarea controversatei artiste.