Bia Khalifa, desfigurată! Imagini șocante cu noua iubită a lui Tudor Sișu după a doua operație la nas! EXCLUSIV

Bia Khalifa, tânăra de 20 de ani care a dezvăluit că este noua iubită a rapperului Tudor Sișu, a ajuns de nerecunoscut pentru fanii ei după o nouă operație la nas. Vedeta platformei onlyfans, acolo unde postează conținut destinat adulților, s-a văzut nevoită să ia o pauză de la apariții sexy pentru a se putea vindeca.

Bia Khalifa, dependentă de operațiile estetice

În imaginile care au ajuns în posesia noastră, Bianca Niculai (pe numele ei real) poartă un bandaj mare pe nas, și are vânătăi mari sub ochi, din cauza traumei suferite în timpul operației de rinoplastie. În mod normal, acestea dispar în câteva săptămâni, însă până atunci, urmele intervenției încă se văd.

Deși are o vârstă fragedă, Bia Khalifa a ajuns să fie aproape dependentă de operații estetice. Ea a adunat destul de multe astfel de intervenții în ”palmares” și au transformat-o total față de perioada adolescenței.

Bia Khalifa, după operația la nas

„Am făcut prima intervenție la 17 ani. Implantul mamar și rinoplastie. A semnat mami. N-a fost de acord. Eu singură mi le-am plătit. Dansam atunci și m-am lăsat după ce am descoperit OnlyFans (platformă cu conținut pentru adulți, contra cost)”, a povestit Bia Khalifa, într-un interviu recent.

“Au urmat alte operații: revizie la rinoplastie, nu puteam să mai respir (a fost a doua operație la nas), la buze lipslifting (mi-au tăiat buza de sus), apoi ochii de chinezoiacă (e tot un fel de lifting), am și lipoaspirație și mi-am băgat și grăsime în șolduri. Urmează să-mi fac și fund de braziliancă și vreau să scot silicoanele. Nu știu, sincer, de ce le-am pus, își puneau dansatoarele atunci și am zis s-o fac și eu. Le scot și îmi fac fund de braziliancă”, a mai povestit tânăra.

Iubita lui Sișu trece la filme pentru adulți

Bia Khalifa se pregătește intens pentru o viitoare carieră în industria filmelor pentru adulți.

Recent, ea a postat pe platforma onlyfans primul filmuleț în care apare alturi de un bărbat și a anunțat că în viitorul apropiat va trece la lucruri și mai serioase: își va deschide un canal pe cel mai important site cu filme pentru adulți din lume.

Bia Khalifa e vedetă pentru adulți

Bia Khalifa s-a făcut cunoscută printr-un scandal cu manelistul Dani Mocanu, pe care l-a acuzat că a vrut s-o trimită în Germania să se prostitueze. Anul acesta, ea a urcat pe scena emisiunii iUmor, unde a avut un număr de stand-up într-o ținută sumară. Recent, ea a dezvluit că are o relație cu rapperul Tudor Sișu, informație pe care interpretul nu a confirmat-o până acum.