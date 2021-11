Iubita rapperului Tudor Sișu este bisexuală! Bia Khalifa, vedetă Onlyfans: ”Mă simt atrasă și de fete”!

In articol:

Bianca Niculai, alias Bia Khalifa, a mărturisit că se simte atrasă din punct de vedere sexual atât de bărbați cât și de femei.

Bia Khalifa nu ține cont de gen

Tânăra a dezvăluit acest lucru într-o postare pe TikTok, atunci când a fost chestionată de un fan în legătură cu orientările ei.

”Da, sunt bisexuală. Asta înseamnă că sunt atrasă atât de fete cât și de băieți”, a explicat Bia Khalifa, o tânără care este deja vedetă pe onlyfans, acolo unde postează conținut dedicat în exclusivitate adulților.

Recent, Bia Khalifa a dezvăluit că are ”o relație specială” cu Tudor Sișu și că se simte foarte atrasă de acesta. De altfel, ea a și postat câteva imagini pe contul ei de Instagram în care apare în ipostaze apropiate de celebrul rapper. Bia face și ea muzică hip-hop (trap), pe care o postează pe contul ei de Youtube.

Probleme mari de sănătate pentru Bia

Deși are doar 20 de ani, Bia Khalifa a povestit că suferă de stres și a trebuit să apeleze la ajutorul unui psihoterapeut.

"Eu sufăr de anorexie nervoasă pe bază de stres și am suferit foarte grav în ultimele două luni. Am ajuns la spital, iar acum sunt în perioada de revenire. Am leșinat pentru că nu am reușit să mănânc, am avut faze în care vărsam tot ce mâncam. A fost groaznic. Efectiv nu am poftă de mâncare. Acum îmi rezolv problema cu un psihoterapeut și iau măsuri”, a povestit Bia Khalifa, care a mai spus că are cu 20 de kilograme mai puțin decât ar trebui, pentru înălțimea ei.

L-a avuzat pe Dani Mocanu că a vrut s-o scoată ”la produs”

Bia Khalifa este o vedetă a tinerei generații

Bia Khalifa a ajuns cunoscută după ce l-a acuzat pe manelistul Dani Mocanu că a încercat s-o trimită în Gremania să se prostitueze. Ea a declarat într-un interviu de televiziune că a avut o relație amoroasă cu interpretul încă de pe vremea când avea doar 15 ani și că a fost dansatoarea acestuia.

Ulterior, când s-a apropiat vârsta majoratului, acesta i-ar fi spus ”pe față” că vrea să meargă în străinătate, la o casă de toleranță, unde să ”producă” bani pentru el. Bia Khalifa a mai avut parte și de o apariție controversată la emisiunea iUmor, acolo unde a făcut glume aproape dezbrăcată. Jurații nu prea au apreciat momentul și au trimis-o acasă.