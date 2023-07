Bia Khalifa scoate la lumină detalii șocante din relația cu Dani Mocanu: “Mi-a propus să fac niște chestii”

In articol:

Bia Khalifa, pe numele sau real Bianca Emanuela Niculai, a făcut mărturisiri cutremurătoare în ceea ce privește viața sa, lucruri nespuse până acum. Rămasă fără mamă, de mic copil, Bianca povestește că a fost maltratată de tatăl ei, de la o vârstă fragedă.

La emisiunea "În oglindă" a vorbit și despre cea mai controversată relație a ei și anume cu Dani Mocanu.

Bia Khalifa a vorbit deschis despre relația cu Dani Mocanu

Una dintre cele mai controversate relații amoroase pe care le-a avut Bia Khalifa a fost cu Dani Mocanu. Aceasta a povestit ce s-a întâmplat între ei și unde s-a rupt totul.

"Am avut o relație cu Dani Mocanu când aveam 15 ani. M-am întâlnit cu el când mergeam la București, m-am oprit prin Pitești. El avea 23 de ani atunci. Oricum e trendul ăsta că minorele sunt cele mai bune (n.red. la pat) și nu e normal. Când am avut 18 ani, într-adevăr au fost niște discuții…mi-a propus să fac niște chestii. Până atunci a fost totul ok între noi, el era o persoană mișto, calm, mă trata bine. S-a întâmplat o ceartă, ne-am certat ca la ușa cortului, mi-a spus niște vorbe urâte, i-a spus și eu lui. Acum suntem în termeni buni, chiar vorbim. Mi s-a propus să părăsesc țara, să îl ajut cu bani, să mă duc să mă prostituez pentru el, chestie pe care nu am acceptat-o niciodată. Nu sunt prostituată. Când l-am refuzat, s-a schimbat total față de mine. Trebuia să meargă la un eveniment și s-a dat jos din avion să vorbească cu mine, știa în ce probleme se bagă. Încă nu făcusem 18 ani, urma, deci eram minoră. A încercat să găsească o cale amiabilă pentru greșeala pe care a făcut-o.", a declarat Bia Khalifa.

Bia Khalifa, victima violului la 15 ani

Bia Khalifa și-a deschis sufletul și a vorbit sincer despre două dintre cele mai grele situații pe care le-a traversat. Sexy blondina a fost violată, de două ori, pe vremea când avea doar 15 ani. Vedeta dansa la petreceri atunci când s-a întâmplat totul și dezvăluie că oricât ar fi încercat, știa că din acea situație nu va mai avea scăpare.

"Cu siguranță am fost un copil folosit la 15 ani. Absolut și la evenimente toți voiau să profite mai ales la bani.(...) Nu voiau doar să dansez, își permiteau să încerce mai multe, iar chestia asta a fost extrem de traumatizantă pentru mine. Am fost forțată de două ori să fac asta, dar nu că m-a întrebat faci asta sau nu, mi s-a spus că fac asta sau oricum nu am scăpare pentru că n-ai ce să faci. Sunt foarte multe femei în românia care au avut asemenea episoade. Sunt și figuri cunoscute(...) Eram un copil la 15 ani, da, l-am simțit ca un viol. Îmi aduc aminte cum plângeam în timpul actului. S-a întâmplat repede, șocant", a dezvăluit Bia Khalifa, la Kanal D2.

