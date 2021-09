Bianca Comănici a recunoscut! Dezvăluiri fără perdea despre viața amoroasă: „Cochetez și eu cu cineva”

In articol:

Bianca Comănici a fost una dintre cele mai apreciate concurente de la Puterea Dragostei, ea reușind de altfel să căștige primele sezoane ale show-ului de pe Kanal D, însă, cel mai important, ea a ajuns la inimile telespectatorilor, care continuă să o urmărească pe rețelele de socializare. Oamenii abia așteaptă să afle cine va fi bărbatul care îi va pune lacăt la inimă focoasei brunete, mai ales că până acum Bianca Comănici a avut o viață amoroasă destul de tumultoasă, care i-a lăsat răni adânci.

În ediția precedentă a emisiunii „Bărbați vs Femei”, pe care o puteți vedea doar pe WOWbiz.ro, de la ora 18:00, bruneta a făcut dezvăluiri incendiare în ceea ce privește situația ei amoaroasă. Tânăra a spus în glumă că nu este singură, însă, în cele din urmă, vedeta Kanal D a recunoscut: este îndrăgostită de locul ei de muncă!

„Nu sunt singură, așa cochetez și eu cu cineva. De ce crezi că stralucesc?! Nu, oameni buni, sunt singură, puteți să mă căutați, să vorbim.(...) Îndrăgostită de muncă”, a declarat Bianca Comănici în ultima ediție a emisiunii „Bărbați vs Femei”.

Bianca Comănici și-a luat permisul de conducere

Vedeta Kanal D s-a apucat de școala de șoferi în urmă cu câteva luni, iar acum culege roadele muncii ei.

Bianca Comănici și-a luat într-un final permisul de conducere, iar acum își poate conduce bolidul de lux, cumpărat cu foarte puțin timp în urmă.

Este pe gustul meu, nu era chiar ce aveam eu în plan, dar ma bucur ca am gasit-o, ca are principalele dotari, cutie automata, să fie crem pe interior, sa aiba senzori de parcare, sa aiba piele interesanta pe interior si am garantie, foarte important. Ma bucur ca am rezolvat si am scapat de problema. Cu toate ca n-am permis, dar am masina. Stiti cum e vorba aia: n-am casa, dar am BMW.

Dar mai bine cumparam casa inainte, dar nu-i problema, e buna si masina”, povestea Bianca Comănici în urmă cu câteva luni.