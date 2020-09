In articol:

Bianca Comănici și Bogdan Mocanu

Bianca Comănici de la Puterea Dragostei a dezvăluit motivul pentru care a ales să rupă orice legătură cu Bogdan Mocanu și Jador. Deși cei trei erau buni prieteni încă din sezonul 1 al emisiunii, pe parcursul relației cu Livian, Bianca a decis să se răcească de anumiți prieteni și să se focuseze asupra ei și a iubitului ei. Recent, Bianca Comănici a recunoscut într-un live făcut pe pagina ei de Instagram că a reluat prietenia cu Mocanu, dar și cu Jador. De altfel, câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei a explicat și motivul în urma căruia a ales să nu mai vorbească cu cei doi foști concurenți.

Bianca Comănici a renunțat la mai mulți prieteni

Bianca de la Puterea Dragostei a recunoscut că în timpul relației ei cu Livian nu a vorbit cu niciun alt băiat. Totodată, fosta concurentă a spus că l-a blocat pe rețelele de socializare pe Bogdan Mocanu, din respect pentru Livian.

”Vorbesc si cu Mocanu și cu Jador. Pe timpul relației cu Livian nu am vorbit niciodată cu vreun băiat, exclus așa ceva. După ce am văzut anumite lucruri, l-am deblocat pe Mocanu. Am renunțat la mulți prieteni pentru relația respectivă. Am hotărât să reiau prietenia cu cei cu care m-am înțeles”, a explicat câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei.

Bianca Comănici și Bogdan Mocanu[Sursa foto: Instagram]

Totodată, Bianca a ținut să precizeze că a blocat și alți băieți de pe Facebook, nu doar pe câștigătorul sezonului 1 Puterea Dragostei, Bogdan Mocanu. Cât despre Jador, frumoasa brunetă spune că au vorbit recent și că abia așteaptă să se revadă.

”Chiar am vorbit cu amândoi, am râs mult cu Jador, e la fel de nebun. Abia aștept să ne vedem. Eu i-am blocat din respect față de Livian. Și pe Faceboook am blocat băieți”, a mai spus Bianca Comănici.

Bianca Comănici și Jador[Sursa foto: Captură KANAL D]