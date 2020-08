In articol:

Bianca și Livian s-au despărțit la scurt timp după terminarea sezonului 3 Puterea dragostei, iar fanii au observat că foștii parteneri de viață nu se mai urmăresc pe rețelele de socializare. Bianca a făcut lumină în acest caz și a dezvăluit că ea a fost cea care i-a dat block lui Livian pe Instagram, iar ulterior l-a deblocat, dar nu se mai urmăresc după asta.

Bianca Comănici, decizie ȘOC după ce s-a despărțit de Livian. Câștigătoarea Puterea dragostei a aruncat bomba: „Am hotărât să mă înscriu la...”

Totodată, Bianca a spus că nu vrea să renunțe la Livian și că îi pare rău că l-a blocat. Fosta concurentă de la Puterea dragostei a spus că vrea să se înscrie la facultate și să își dea bacalaureatul între timp. Mai mult decât atât, aceasta își dorește să se axeze pe învățătură.

„Haideți să vă spun vestea. O să mă înscriu la școala de șoferi. Nu săptămâna asta, săptămâna viitoare și abia aștept. O să mă pun pe învățat că vreau neaparat să iau permisul. Vă mai zic două bombe.

Ce voiam sa spun este ca am hotarat sa ma inscriu la facultate si apoi dupa ce ma inscriu ma gandesc ca in timpul ala sa dau bacul. sunt anumite facultati care accepta fara bac, iar pe parcurs poti sa dai si bac-ul, daca tot nu lucrez. Pot face facultate, iar pe timpul facultatii pot sa dau bac-ul.

O sa fac pregatire, imi caut profesori, ca la una dintre ele nu trebuie sa iti dai interesul asa de tare. Eu trebuie sa dau pe biologie si romana. Si apoi vad eu, trebuie sa muncesc. Pot lucra, dar nu vreau momentan. Inca am capacitatea de a invata si imi doresc”

Bianca Comănici, despre Cristina Mihaela: „Încă nu s-a implicat 100%”

Totodată, Bianca a spus și ce părere are despre noua prezentatoare Putere dragostei, Cristina Mihaela. Aceasta a mărturisit că nu consideră că este mai bine pregătită decât Andreea Mantea.

„Cristina Mihaela mi se pare o tipă ok. Stiu că îi este greu pt ca e greu sa stai sa discuti cu fiecare. Inca nu s-a implicat 100% pentru ca ii este teama. Acolo daca ai intrat, nu mai ai cum sa iesi. Sfatul meu este sa intre in povestile fiecaruia pentru ca doar asa poti sa transmiti. Din cate am vazut nu este mai implicata decat Andreea Mantea, dar este abia la inceput”