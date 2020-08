In articol:

Bianca Comănici, declarație șoc despre viața cu Livian. La o săptămână de la Marea Finală a sezonului 2 Puterea Dragostei, Livian și Bianca, câștigătorii marilor premii, s-au împăcat și chiar locuiesc împreună în momentul de față, în apartamentul închiriat de tânără în București. ”Eu am sentimente pentru ea, dar oficial nu suntem împreună încă. Sentimentele noastre sunt mai puternice, este adevărat, dar...”, a comentat Livian, apoi a vorbit și Bianca pe tema aceasta, dar parcă mai concret. ”Locuim împreună, are și multe bagaje la mine. Cred că are vreo șapte perechi de papuci, de adidași...aduși. Suntem ca un cuplu sudat”, a dezvăluit ea pentru WOWbiz.ro

Bianca Comănici, declarație șoc despre viața cu Livian. ”Nu m-am așteptat ca totul să decurgă așa”

Cei doi au mers chiar mai departe cu dezvăluirile din casă și au povestit lucruri intresante despre viața în….doi! ”Ne înțelegem foarte bine și facem totul împreună. De altfel, nici nu avem timp să ne plictisim că ne ducem în atâtea locuri, avem atâtea întâlniri...E frumos, nu m-am așteptat ca totul să decurgă așa. Recunosc că am avut o teamă în ceea ce o privește pe Bianca. Eram curios să văd cum se comportă după doi ani de stat la Istanbul, dacă reacționează la ce spune lumea. Dar nu, ea este aceeași, m-a impresionat plăcut!”, a comentat Livian, într-un live la WOWbiz.ro.

Citeste si: ȘOC după finala Puterea dragostei! Bianca Comănici este însărcinată?! Ăsta e motivul pentru care s-a împăcat cu Livian: „Am fost la control și...”

Citeste si: Bianca de la „Puterea Dragostei”, intervenție de ultim moment. Fanii nu o mai recunosc

Citeste si: Cât de frumoasă este fosta logodnică a lui Livian de la Puterea Dragostei!!! Nelson Mondialul o plăcea mai mult decât pe Bianca! "Mereu şi pentru totdeauna" FOTO!

Bianca Comănici spune tot! ”Dincolo de competiție, eu sunt la fel, poate chiar mai relaxată”

Bianca Comănici, declarație șoc despre viața cu Livian! Nici Bianca nu a fost mai prejos și a vorbit în termeni foarte frumoși despre fiul lui Nelson Mondialu. ”Dincolo de competiție, eu sunt la fel, poate chiar mai relaxată! Nu mai am eu treabă cu părul, cu machiajul, așa cum trebuia să se întâmple la înregistrările din Turcia, este perfect. În plus, mă pot bucura de bărbatul de lângă mine fără...restricții. Livian este nebun, mă zăpăcește...dar îmi place! În afară, este mai OK decât în casă, nu mai este nici chiar atât de gelos. E bine!”, a declarat, cu zâmbetul pe buze frumoasa brunetă pentru WOWbiz.ro

Bianca Comănici, declarația șoc despre viața cu Livian. ”Am și aruncat inelul, pe care il luasem de la Istanbul”

Bianca Comănici, declarație șoc despre viața cu Livian! Viața în cuplu la București l-a făcut pe Livian nostalgic, de aceea, avea să și dezvăluie că a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca la Istanbul! ”M-am gândit la o cerere de căsătorie, dar nu gestul că îi dai un inel sau nu este semnificativ, ci doar să-i dai inelul. Am vrut să fac chestia asta în decembrie, dar chiar când să o fac, înainte cu câteva zile, o săptămână, nu știu exact când, între Crăciun și Revelion, am avut câteva discuții care m-au afectat, m-a supărat...De la supărarea aia, am și aruncat inelul, pe care îl luasem de la Istanbul, și am spus...măi, nu a fost să fie. Nu mai știu de ce ne-am certat, dar știu că eram foarte așa... cu orgoliu, cu nervi, nu mai știu”, a declarat Livian, într-un live exclusiv la WOWbiz.ro!