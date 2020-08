In articol:

Șoc după finala Puterea dragostei. Bianca Comănici ar putea fi însărcinată. Livian a aruncat bomba în noul lui vlog urcat pe canalul de YouTube, acolo unde a vorbit despre faptul că a fost cu iubita lui la ginecolog pentru că avea simptome de sarcină.

ȘOC după finala Puterea dragostei! Bianca Comănici este însărcinată?! Ăsta e motivul pentru care s-a împăcat cu Livian: „A fost la control și...”

Cu toate că Livian și Bianca susțin că medicul le-a zis că nu este vorba de niciun bebeluș, cei doi au dat de înțeles că nu ar fi exclusă nici această variantă, mai ales că la un moment dat Bianca a spus că nu vrea să arate fișa medicală.

Livian: Am fost la control prieteni că Bianca dădea seme de sarcină și cum noi doi nu am făcut nimic, am zis că nu e bine cev. I-am zis treci la ginecolog să văd cu câți ai umblat. Ce ți-a zis ginecologul?

Bianca: Că pot să fac mulți bebeluși

Livian: Deci nu că ai mulți bebeluși, ci poți să faci mulți

Bianca: Nici nu le arăt foița

Livian: Să vadă câți bebeluși