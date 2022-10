Bianca Comănici, dedicație specială la nunta Getuței! Ce i-a spus lui Culiță Sterp: „De la Bianca, sora noastră”

In articol:

Geta Sterp radiază de fericire, asta pentru că s-a căsătorit cu alesul inimii ei, Sebastian. Cei doi și-au unit destinele civil și religios, iar seara au organizat o petrecere pe cinste pentru toți apropiații, acolo unde invitații s-au distrat, fără doar și poate.

Ei bine, prezentă la fericitul eveniment a fost și Bianca Comănici, care a făcut o dedicație specială, fără a se uita la bani. Atunci când Culiță Sterp întreținea atmosfera, interpretând mai multe melodii, Bianca Comănici s-a îndreptat spre artist pentru a face dedicații.

„Sărutmâna din toată inima, de la Bianca, sora noastră, pentru familia Sterp 5 milioane, mulțumim! Și de la familia Sterp pentru tine”, au fost cuvintele rostite de Culiță Sterp, după ce Bianca Comănici a făcut dedicația.

Bianca Comănici și Culiță Sterp [Sursa foto: Captură Video]

Motivul pentru care Beni a lipsit de la nunta Getuței

La scurt timp după ce nunta Getuței și a lui Sebastian a început, iar videoclipurile de la fericitul eveniment au început să se viralizele în mediul online, mulți internauți s-au întrebat dacă Beni, fiul de suflet al familiei Sterp, este sau nu prezent, căci nu a fost văzut în niciuna dintre filmări.

Ei bine, însă, din nefericire, Beni nu a fost prezent la fericitul eveniment, deși a fost invitat, iar mama Geta a explicat mai pe îndelete absența adolescentului de la nunta Getuței.

„Pe Beni, Getuța l-a invitat la nunta, însă a zis că nu are costum. Nu am dat de el că nu am umblat toată ziua după el că am avut atâta treaba.Dar o să îi ducem, cu siguranță, prăjituri și mâncare, ce rămâne pe aici. De toate o să-i ducem.” , a declarat mama Geta.