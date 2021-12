Bianca Comănici, dezvăluiri incendiare despre clipul cu Bogdan de la Ploiești: „Sunt iubita lui”

In articol:

Bogdan de la Ploiești urmează să lanseze în curând o nouă pieăs, pentru care a filmat deja și videoclipul. Celebrul manelist le-a dat deja câteva indicii fanilor săi, iar fata din umrătorul său videoclip este chiar Bianca Comănici. Fanii sunt în alertă și așteaptă cu nerăbdare ce surprize le-au pregătit.

Artistul a postat o fotografie alături de frumoasa brunetă, cu descrierea „Sărutul tău”, ceea ce i-a pus pe fani pe gânduri.

Bianca Comănici a făcut în urmă cu puțin timp un live pe pagina ei de Instagram, acolo unde a răspuns mai multor întrebări cu privire la clipul pe care l-a filmat.

„Vreau să urmăriți clipul de sâmbătă, pe care l-am filmat cu Bogdan, să vedeți ce cadre frumoase și ce videoclip frumos a ieșit. O să vă placă”, le-a transmis Bianca Comănici fanilor ei.

Bianca Comănici a dezvăluit că a fost plăcut surprinsă de Bogdan de la Ploiești în timpul filmărilor. Prezentatoarea WOWBIZ a mărturisit că a avut o altă părere despre celebrul cântăreț, însă timpul petrecut împreună în timpul filmărilor au făcut-o să se răzgândească.

„Chiar dacă este de jale, voi nu o să plângeți. M-am înțeles foarte bine cu Bogdann. Sincer, aveam o altă părere despre el. Nu era una foarte bună, mi-am făcut o părere în urma Tik Tok-urilor pe care l-am văzut la el și nu numai. Cunoscându-l personal mi-am dat seama că nu este așa. Mi s-a părut un băiat cu foarte mult bun simț, glumeț, hazliu, chiar am rămas impresionată și mi-a creat o părere foarte bună, deși am mai avut două interacțiuni în trecut. Acum am discutat și mi se par eun băiat foarte inteligent, are așa un fel, are stilul ăla hazliu, cu bun gust. Un băiat finuț”, a declarat câștigătoarea primelor două sezoane Puterea dragostei, în timul live-ului.

Întrebată ce rol joacă în clip, Bianca Comănici a mărturist că este partenera lui. „Ce rol joc în clip? Sunt iubita lui, îți dai seama, sau fosta lui iubită”, a răspuns bruneta.

Cu toate acestea, lucrurile stau diferit în viața reală. Bianca Comănici a fost întrebată în timpul live-ului dacă Bogdan de la Ploiești este împreună cu Theo Rose. Tânăra a mărturisit că ea știe că artistul este singur. „Bogdan e singur, din câte știu eu. Dacă e cu cineva, nu știu. Teo e cu altcineva”, a declarat vedeta.

Se vede Bianca Comănici într-o relație cu Bogdan de la Ploiești?

Întrebată dacă și-ar dori să formeze un cuplu cu Bogdan de la Ploiești, bruneta a mărturisit că e greu să dea un răspuns clar. „Nu pot să îmi dau cu părerea. Nu pot să spun nici nu, nici da. E un bărbat frumos. E atractiv. Nu aș putea spune că nu. E un bărbat atractiv, dar e Gemeni, nu prea sunt eu cu Gemenii”, a mărturisit Bianca Comănici.

