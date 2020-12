Bianca Comănici i-a controlat telefonul lui Livian de la Puterea Dragostei! „Să pui mâna pe femeile alea și să aflu…”

Bianca Comănici a recunoscut în cadrul emisiunii pe care o prezintă alături de Cornelia ionescu pe pagina de Facebook WOWbiz.ro că este destul de cruioasă și că în trecut îi controla chiar și telefonul fratelui ei, Cristian, care a devenit concurent al emisiunii Puterea Dragostei în cadrul celui de-al treilea sezon al show-ului.

„Pe timpul emisiunii câte vedeam, și nu numai eu. Acolo totul era filmat. Era în capul meu paranoia, ma gandeam dacă o fi adevărat, și peste o săptămână când apărea la televizor mi se confirma. Dacă ești atent la bărbatul tău…

Lui Livian nu i-am controlat niciodată telefonul… Doar o dată, dar a acceptat, era de față. Eu am avut încredere în relația pe care am avut-o. Nu simțeam nevoie să îi controlez telefonul. Dacă îi spuneam să îmi dea telefonul și el spunea nu…”, a spus Bianca Comănici în cadrul emisiunii live, recunoscând că i-ar fi plăcut să se mai uite prin mesajele iubitului ei de la acea vreme, dar din pură curiozitate, nu pentru că s-ar fi îndoit de el.

Lui Andrei Ciobanu, fost concurent Survivor, invitat în emisiune, i-a explicat că nu este geloasă în mod exagerat și că ar înțelege dacă partenerul ei ar interacționa cu alte femei din cauza meseriei pe care o practică.

„Una e să pui mâna pe femeile alea și să aflu, că te omor! Dar să dansezi e altceva”, a spus ea.

Bianca Comănici și Livian de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]

Bianca Comănici, mărturirisire uluitoare despăre călătoria la Cluj

Tot într-un live, Bianca Comănici a povestit o experientă aproape paranormală prin care a trecut când se îndrepta spre Cluj, în urmă cu câteva sătpămâni.

„Acum câteva săptămâni, când am fost eu la Cluj, eram în aeroport și m-am dus acolo în ultima parte unde trebuie să aștepți să îți ia biletul și stând pe scaun mă gândeam. Acum câțiva ani voiam să merg cu avionul și căutasem care este locul ideal și am citit că locul ideal să stai în avion este 6A, unde poți să vezi cel mai bine. Când m-am uitat pe bilet am văzut că am 14F. Am rămas puțin dezamăgită pentru că îmi doream să fie 6A. Nu m-am plâns, nu eram supărată. Când am ajuns în avion stăteam lângă un băiat și a venit iubita lui și m-a întrebat dacă vreau să facem schimb și m-am gândit că și eu aș fi vrut să fac schimb dacă eram cu iubitul meu. Când m-am dus pe locul respectiv, era chiar 6A! Pentru că am făcut o faptă bună, mi s-a îndeplinit ce mi-am dorit”, a mărturisit Bianca Comănici.