Bianca Comănici îi dă lovitura decisivă lui Livian! Vestea îl va dărâma: „Să se ocupe legea!”

Bianca Comănici și Livian de la Puterea dragostei sunt din nou la cuțite, după ce fostul iubit al brunetei a acuzat-o că l-a înșelat. Vedeta a negat toate acuzațiile aduse de fostul ei iubit, care recent a publicat mai multe înregistrări și conversații private care ar fi trebuit să fie în favoarea lui.

Bruneta a decis să nu lase aceste acțiuni să treacă neobservate și a contactat un avocat, care o va ajuta să meargă până în instanță.

„Oamnei buni, pot să spun că în sfârșit m-am trezit și eu. Am zis să las bunătatea deoparte pentru că deja nu se mai poate, deja este prea mult. Cel mai bine este să se ocupe legea. După cum știți, nu pot să decid eu ce și cum se va întâmpla după ce voi merge la avocat, pentru că deja am stabilit o întâlnire. O să merg, bineînțeles, până în pânzele albe. M-am săturat de tupeul și nesimțirea unora, așa că sper să nu ne vedem acolo unde nu trebuie. Mesajul nu este doar pentru persoanele care îmi fac rău în prezent, și anume aduc prejudicii asupra imaginii mele, voi ține cont de fiecare persoană are încearcă să îmi facă rău pentru că acum am afla că așa clipind din degete poți contacta un avocat, îți prezinți cazul, iar din ce am înțeles eu este că legile sunt destul de dure. Să aveți grijă pe viitor cu mine pentru că sunt pusă pe fapte! Sunt sătulă de toți neismțiții și tupeiștii”, a declarat Bianca Comănici, la InstaStory.

Bianca Comănici, lovitură pentru fostul iubit [Sursa foto: Instagram]

Bianca Comănici, prima reacție după ce a fost acuzată de infidelitate

Bianca Comănici a negat acuzațiile aduse de fostul ei iubit. Livian de la Puterea dragostei a povestit într-un vlog că bruneta l-ar fi înșelat în perioada în care se aflau în casa Puterea dragostei.

„Vreau să vă arăt și să vă dau un sfat tuturor fetelor care au fost mințite, șantajate, înșelate, tâlhărite și așa mai departe. O să vă arăt niște mesaje pe care le-am scris eu acum doi ani de zile, să vedeți cum intuiția mea îmi spune aniște lucruri și inima îmi cerea altceva.

Am ținut cont de inimă, în loc să țin cont de rațiune. În momentul în care am purtat discuția aia, aveam în jur de 3-4 luni, se vede că era în noiembrie și vorbeam cu admina mea care îmi era și încă este prietenă. Pentru că e mai matură, eu am încercat să îi cer un sfat. Cei care se întreabă de ce am postat asta, noi femeile și oamenii în general de multe ori simțim, dar ne gândim că poate suntem prea paranoici. Însă, se pare că tot ce am intuit cândva se adeverește pe zi ce trece tot mai mult...” Citește mai multe AICI.