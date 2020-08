In articol:

Câștigătoarea primelor sezoane ale emisiunii Puterea Dragostei a ajuns la casa părintească. Prima oprire a fost la Tecuci, acolo unde Bianca și-a vizitat o mătușă. În drum spre casa acesteia s-a oprit la o florărie, de unde a cumpărat un ghiveci de flori.

”Am ajuns pe tărâmul moldovenesc. Veste bombă, era să-mi pierd telefonul în tren. Noroc că m-am trezit să-l caut și l-am găsit”, a spus Bianca.

Bianca, întâlnire cu tatăl ei

Bianca de la Puterea Dragostei a trăit clipe emoționante după ce și-a revăzut tatăl. Aceasta s-a întors pentru prima dată acasă, după o perioadă lungă de stat în Turcia, în timpul filmărilor emisiunii Puterea Dragostei. Tânăra din Tecuci a fost așteptată de rudele ei cu mâncare tradițional românească și multe îmbrățișări calde. După încheierea sezonului doi competiției, Bianca a fost luată la întrebări de fani, referitor la faptul că tatăl ei nu ar fi de acord cu relația dintre ea și Livian.

Bianca Comănici nu îl poate duce pe Livian acasă, la Tecuci. Când totul părea idilic, ca un făcut, situația iar s-a complicat pentru frumoasa câștigătoare a primelor două sezoane Puterea Dragostei..

”După un an și trei luni de când nu am mai ajuns la mine, acasă, am niște emoții...Nu știu ce voi simți când voi ajunge în locurile pe care nu le-am mai văzut de atâta vreme. Însă, sunt nerăbdătoare să stau cu familia. Din păcate, am ales să merg la Tecuci fără Livian, tata este împotrivă, mi-a zis să vin fără el! Încă nu este de acord cu relația noastră! De aceea, a venit mama la București să îl vadă, să își formeze o părere. Mă bucur că ea l-a plăcut, probabil, în timp, și tata își va schimba modul de a gândi!”, a declarat Bianca pentru WOWbiz.ro.