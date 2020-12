Bianca Comănici, interviu emoționant cu mama ei! Motivul pentru care bruneta și-a petrecut Crăciunul singură: „Nici n-am vrut să îmi fac brad...”

Bianca Comănici și mama ei au petrecut Crăciunul separate una de cealaltă. Bruneta i-a luat un interviu special persoanei care i-a dat viață. Bruneta a mărturisit că a petrecut Crăciunul singură, iar mama ei a fost la muncă. Cele două eu depănat amintiri emoționante din copilărie, iar câștigătoarea ambelor sezoane de la Puterea dragostei a mărturisit că se va întoarce acasă după sărbători. Bianca a mărturisit că anul acesta a hotărât să își petreacă Crăciunul singură, iar diferența față de anul trecut, când era împreună cu fostul ei iubit, a afectat-o.

„Am preferat Crăciunul ăsta să îl petrec singură, fără nicio persoană alături. Decât să am persoane și să îmi amintesc peste ani că am petrecut cu x și să nu avem nicio legătură emoțională, mai bine singură, suferindă, mă știi. Anul trecut a fost prima oară când am petrecut cu cineva și s-a simțit. E o senzație diferită când ai pe cineva alături. Când ești singur nici măcar nu simți sărbătorile. Bradul ăsta l-am făcut în urma sfaturilor susținătorilor, pentru că nici n-am vrut să îmi fac brad. L-am făcut și mă simt mult mai bine. Mâncărică nu fac, că știi, nu fac mâncare tradițională”, a dezvăluit Bianca Comănici.

Bianca Comănici a dezvăluit că și-a petrecut Crăciunul singură [Sursa foto: Captură video]

Ce cadou special vrea să primească mama Biancăi Comănici de la fiica sa: „Ai văzut în filmele americane”

Mama Biancăi Comănici a dezvăluit ce cadou i-ar plăcea să primească de la moș, pe lângă sănătate, fericire și iubire. Femeia a afirmat că își dorește un scaun de tip balansoar, iar fosta concurentă de la Puterea dragostei i-a dat mai multe indicii că o să îl primească în curând. (Citeste si: Livian și Bianca Comănici s-au împăcat?! Dezvăluiri bombă: „Au o relație pe ascuns”)

„Tu dacă ar fi să primești acum un cadou, pe care putem să îl cumpărăm, ce ți-ai dori?”, și-a întrebat Bianca Comănici mama.

„Știu ce vreau? Vreau un scaun balansoar. Mi-ar plăcea că stau pe un scaun ca ăla. Când sunt singură, eu vreau să mă liniștesc într-un scaun de genul. Așa vreau să îmi aducă mie moșul cândva”, a mărturisit mama vedetei.

„Notat! Ai văzut în filmele americane. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat posibilitatea să îți cumpăr orice îți dorești tu. O să vorbesc cu moșul pentru scaunul tău”, i-a transmis Bianca Comănici mamei sale.