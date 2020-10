Bianca Comănici, mesaj șocant în miez de noapte! Ce a postat pe rețelele de socializare: "Este greu să-ți fie..."

Bianca Comănici

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei se pare că trăiește momente dificile la momentul actual. Pe contul său de Instagram, acolo unde împărtășește cu fanii ei și momentele mai puțin plăcute, Bianca a postat un nou mesaj, în miez de noapte. Ce a putut scrie pe Internet frumoasa brunetă?

Bianca Comănici, mesaj neașteptat în mediul online

Câștigătoarea de la Puterea Dragostei traversează o perioadă destul de interesantă, după despărțirea de Livian. La momentul actual, frumoasa brunetă încearcă să fie cât mai pozitivă și să își găsească liniștea. Cu toate acestea, în urmă cu doar o seară, Bianca Comănici a postat un mesaj emoționant pe contul său de Instagram. Bianca a postat o imagine, iar la descriere a scris următoarele:

"Este greu să-ți fie foame, frig, sete și să nu poți spune un cuvânt", iar în imagine se poate vedea un câine care a fost abandonat pe stradă.

Bianca Comănici, despre despărțirea dintre Andreea Pirui și Marius

În cadrul emisiunii Cornelei Ionescu, Bianca a dat primele declarații despre despărțirea dintre Andreea Pirui și Marius.

"Nu vreau să spun că mă așteptam, pentru că eu mă așteptam să se întâmple mai repede, însă au demonstrat că nu s-au despărțit din cauza emisiunii. Probabil au avut ei mai multe motive, nu le cunosc, însă de la început am considerat că nu se potrivesc, că nu sunt pe aceeași lungime de undă, tocmai pentru că nu-și doresc aceleași lucruri. Ea, din câte știu, își dorește o familie, își dorește copii.. Am auzit și lucrurile pe care le-a spus și am rămas șocată, precum că el nu i-a fost alături în anumite momente și e dezamăgitor... Dacă ea a pus punct, felicitări, bravo ei!", a declarat Bianca Comănici, în emisiunea Corneliei.