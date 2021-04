Bianca Comănici și-a făcut două tatuaje noi! Ce semnificație emoționantă au: „Viața este scurtă”

In articol:

Bianca Comănici și-a învins frica și și-a făcut două noi tatuaje! Dacă prima dată a avut foarte multe emoții, a doua oară a fost o experiență mult mai plăcută și fără durere pentru brunetă. Una dintre cele mai iubite concurente de la Puterea dragostei a decis să își facă două noi tatuaje, care au semnificație aparte pentru ea.

Vedeta a împărtășit noua schimbare cu fanii și a postat un vlog în care a explicat povestea din spatele fiecărui tauaj.

Bianca Comănici și-a făcut două tatuaje noi pe mâna dreaptă, iar bruneta a mărturisit că întreaga procedură nu a fost una dureroasă. Fosta concurentă de la Puterea dragostei și-a tatuat cuvintele „60 seconds”, cu roșu, iar fix dedesubt a ales să își tatueze o casă, sub care scrie cuvântul „mama”.

„Nu îmi plac tatuajele foarte evidente, cu semnificația foarte evidentă. Tatuajul cu „60 seconds” l-am ales pentru că am văzut pe Tik Tok la o fată. Este un fel de contrazicere la primul meu tatuaj. Tatuajele le fac pentru că pe mine mă ajută psihic, mă fac să mă simt bine. Dacă ar fi ca voi să mai aveți 60 de secunde să trăiți, ați avea regrete? Da sau nu? Eu consider că da, acest tatuaj semnifică de fapt „Trăiește-ți viața!”. Nu mai am dreptul să fiu cu capul în nori, dar trebuie să îți trăiești viața pentru că doar una ai. Fă tot ceea ce te face fericit pentru că viața este scurtă”, a declarat Bianca Comănici, în ultimul vlog postat pe Youtube.

Bianca Comănici și-a făcut două noi tatuaje! Ce semnificație au [Sursa foto: Captură YouTube]

Bianca Comănici i-a dedicat un tatuaj mamei sale! Cum a reacționat: „Am văzut-o zâmbind”

Al doilea tatuaj are o semnificație mult mai emoționantă pentru Bianca Comănici. Vedeta a mărturisit că este special pentru mama ei. Chiar dacă nu este în totalitate de acord cu tatuajele fiicei sale, mama Biancăi Comănici a fost surprinsă plăcut atunci când a aflat că unul dintre tatuaje e făcut pentru ea.

„Al doilea tatuaj unde scrie mama, o căsuță și hornul făcut cu color. Inițial am văzut tatuajul ăsta doar cu căsuța. Pentru mine, casa e sfântă. Prefer să stau o viață la mine acasă. Nu există un loc mai frumos decât casa mea. Când am vorbit cu mama și i-am arătat tauajul am realizat că casa mea este mama. Mi-a spus să nu îmi mai fac, dar am văzut-o zâmbind. Nu mi-am mai făcut tatuaj pentru cineva anume”, a adăugat Bianca Comănici.