Bianca Comănici și-a văzut visul cu ochii! Fosta concurentă de la "Puterea Dragostei" și-a cumpărat casă nouă. Primele imagini cu locuința

Bianca Comănici este în culmea fericirii. După ce a anunțat că a câștigat procesul cu Nelson Mondialu', fosta concurentă de la "Puterea Dragostei" are un nou motiv de bucurie. Bruneta a anunțat că se mută în casa nouă! Iată primele imagini cu locuința!

Bianca Comănici și-a cumpărat propria casă

Bianca Comănici bifează reușită după reușită. După ce și-a achiziționat un apartament cu ajutorul premiului câștigat la "Puterea Dragostei", bruneta a decis să facă o schimbare și să se mute din nou. De data aceasta, însă, prezentatoarea WOWbiz.ro a anunțat că și-a cumpărat o casă la roșu. În ultimul vlog, postat pe canalul personal de Youtube, Bianca le-a prezentat celor care o urmăresc și primele imagini cu noua ei locuință, amplasată în apropierea Capitalei.

Imagine cu noua casă a Biancăi [Sursa foto: Captură video]

Imobilul nu este momentan locuibil, dar din videoclipul publicat de tânără se poate vedea clar că acesta se află în curs de finisare: "Pentru cei care nu știți, mi-am luat casă. Se lucrează la casă. Sunt multe de făcut. O să mergem să alegem gresie, faianță. În principiu mă uitam așa, cum arată casa înainte să o locuiesc.(...) Eu sunt super entuziasmată, dar știu că este și mult de muncă. Mă simt pregătită pentru tot ceea ce urmează. O să fac și vlog-uri și o să vă țin la curent cu tot ce o să se întâmple în căsuța mea. Mie mi-au plătit o parte dintre finisaje, dar eu am considerat că trebuie să le cumpăr singură, pentru că am vrut fix modele care îmi plac mie, cele care erau pe stoc la ei nu mi-au plăcut. O să vedeți cum arată la final. Mai am multe să vă arăt. Livingul este foarte mare, o să avem multe de făcut și de realizat în această căsuță, dar măcar am început bine, aș putea spune. Am scăpat de toate lucrurile grele.", a povestit Bianca Comănici, în ultimul ei vlog, postat pe Youtube.

Imagine cu noua casă a Biancăi [Sursa foto: Captură video]

Așa va arăta baia Biancăi Comănici [Sursa foto: Captură video]