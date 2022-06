Bianca Comănici și Iancu Sterp, din nou față în față! S-au distrat o noapte împreună | EXCLUSIV

In articol:

Prezenți la botezul Ozanei Maria, Bianca Comănici și Iancu Sterp au părut foarte confortabili unul în prezența celuilat, ba chiar s-au și ținut de mâini în timp ce dansau.

Bianca Comănici și Iancu Sterp, o legătură care nu-și pierde „scânteia”

Momentul serii pentru cei doi a fost surprins de fosta lor colegă din emisiunea „Puterea Dragostei”, Berna.

Proaspăta mămică, Manuela Oprișiu, și-a creștinat fetița în vârstă de 3 luni, Ozana Maria, în Sebeș. Alături de ea au fost familia, cei apropiați și foștii colegi de la „Puterea Dragostei”, printre care s-au numărat și Bianca Comănici și Iancu Sterp. Relația celor doi este una apropiată și fanii emisiunii de la Kanal D speculează de mai multă vreme că cei doi ar forma un cuplu la distanță.

Citeste si: Niculina Stoican și Olguța Berbec s-au întâlnit la tribunal! Ce decizie a luat instanța în cazul de plagiat- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cert este că Bianca și Iancu s-au simțit foarte bine la petrecerea de botez a micuței Ozana Maria. Atât de bine, încât au avut parte și de ceva peripeții care au aprins, din nou, imaginația celor care speră să-i vadă împreună. În pozele postate de Berna pe Instagram, Iancu, la bustul gol, o ajută pe Bianca, îmbrăcată mai lejer, să coboare de pe un automat de cafea.

Citeste si: Fetele din casa Puterea Dragostei, mesaje pentru Manuela la botezul Ozanei. Ce i-au transmis și au dezvăluit Bianca Comănici și Berna: „Îmi doresc și eu o fetiță”

Bianca Comănici: „Cu toate că eu și Manuela suntem foarte diferite ca firi, ne completam una pe cealaltă.”

Fostele colege ale Manuelei au făcut eforturi pentru a fi alături de ea într-un unul dintre cele mai speciale momente din viața ei, lucru dovedit de faptul că Bianca și Berna au

făcut 7 ore pe drumul dinspre un festival din Moldova, special pentru ea și fetiță. Celor două li s-au alăturat și Andreea Pirui și Daiana, pentru o zi de neuitat.

„Îmi doream foarte mult, în primul rând, s-o văd pe Manuela cum e acum, mămică, și s-o văd pe Ozana, pe micuța prințesă, pentru că e foarte frumoasă, și mă bucur foarte mult că seamănă cu Manuela și cu cei din partea Manuelei, cu mama. Au aceeași figură. Vreau s-o văd și când o să crească puțin mai mult, să văd dacă se comportă ca Manuela. Cu toate că eu și Manuela suntem foarte diferite ca firi, ne completam una pe cealaltă, și a existat întotdeauna o legătură sufletească între noi două. Întotdeauna i-am dat sfaturi bune și am încercat s-o încurajez și s-o susțin. Indiferent de ceea ce face, eu o să fiu lângă ea”, a declarat Bianca Comănici în exclusivitate pentru WOWnews.