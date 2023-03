Bianca Comănici spune totul despre bărbatul misterios care i-a fost alături cât timp a fost bolnavă: "Eu nu las prea multă lume să intre în viața mea" | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Comănici s-a confruntat cu o serie de probleme de sănătate în ultimele zile, răceala fiind dușmanul care nu i-a dat deloc pace și a lăsat-o fără voce.

Totuși, frumoasa brunetă s-a descurcat și a depășit cu binele momentele dificile, în prezent starea ei de sănătate fiind mult mai bună.

Fratele Biancăi a fost ocupat zilele acestea așa că nu a avut cum să o ajute pe frumoasa brunetă cât timp a fost bolnavă. Totuși, un alt tânăr misterios și-a făcut apariția la ea acasă și s-a asigurat că este bine, așa cum a mărturisit chiar ea la Bărbați vs. Femei.

Sinceră ca întotdeauna, Bianca Comănici a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a spus cine este băiatul misterios care a venit la ea acasă să o ajute cât a fost bolnavă.

Bianca Comănici spune totul despre băiatul care i-a fost alături cât a fost bolnavă

În timpul emisiunii pe care o realizează alături de Bogdan Mocanu, Bianca Comănici a mărturisit că nu a fost chiar singură în tot timpul în care a fost bolnavă.

Frumoasa prezentatoare s-a bucurat de puțin ajutor din partea unui băiat misterios.

Bianca mărturisește că nu las pe oricine să intre în viața ei și este greu ca cineva să îi câștige încrederea.

Totuși, l-a lăsat pe acest băiat.

"A fost cineva lângă mine cât am fost bolnavă. Eu sunt foarte închisă și nu las așa prea multă lume să intre în viața mea și într-un fel pe el l-am lăsat. Nu este cazul de iubit", a povestit Bianca Comănici, pentru WOWbiz.ro.

Bianca Comănici [Sursa foto: Instagram]

Bianca Comănici s-a confruntat cu probleme de sănătate

Este sezonul răcelilor, al virozelor și infecțiilor, iar frumoasa brunetă se pare că a căzut și ea victimă problemelor de sănătate. Bianca le-a dezvăluit și fanilor din mediul online că se confruntă cu o răceală, ce s-a transformat mai apoi într-o infecție la ureche.

În prezent, starea s-a de sănătate este mult mai bună așa că se bucură de faptul că a reușit să traverseze momentele dificile.

"Nu sunt obișnuita să stau în casă și am avut diverse stări. Când îmi era bine, când îmi era rău. Într-un fel m-a cam păcălit și pe mine boala. Am tratat prima dată totul superficial, nu am vrut să mă duc la medic. Toată lumea îmi spunea să chem ambulanța.

Nu am vrut să o chem, am făcut infecție la ureche și a trebuit să fac ceva, să iau antibiotice", a mărturisit Bianca Comănici, în exclusivitate.

Deși a fost mereu activă în mediul online, frumoasa brunetă este sigură că fanii i-au simțit lipsa la emisiunile pe care le prezintă.

"Oamenilor li s-a făcut dor de mine. Mă urmăresc ei în mediul online și pe toate rețelele, dar dacă le-a creat dependență vreuna dintre emisiunile mele, acolo le-am lipsit", a mai adăugat frumoasa brunetă, pentru WOWbiz.ro.

Bianca Comănici [Sursa foto: Instagram]