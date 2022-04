Bianca de la Casa Iubirii, atac la adresa Corinei, după ce a părăsit competiția! Nici Kinga nu a scăpat! “Răutăcioasă, parșivă, duală” | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Mitroi s-a înscris la show-ul matrimonial de pe Kanal D „Casa iubirii” din dorința de a-și găsi alesul inimii și a-și întemeia o familie.

Bianca, despre Corina: "Răutăcioasă, manipulatoare și schimbătoare"

Totul s-a năruit în urmă cu câteva zile, când a fost eliminată din concurs. Tânăra a avut un parcurs scurt, dar foarte intens, iar controversele în ceea ce o privește au fost la ordinea zilei. Ceilalți concurenți i-au adus totul felul de acuzații, inclusiv că este falsă și că jonglează cu doi băieți din casă, Robert și Sorin. A fost apropiată de ambii, însă are sentimente doar pentru unul singur.

Bianca a avut în competiție atât prieteni, cât și rivali. Corina se numără printre cei cu care s-a înțeles bine, însă, la final, a eliminat-o din concurs. Invitată în emisiune "Culisele Iubirii", moderată de Bianca Comănici și difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, fosta participantă a show-ului matrimonial și-a spus părerea sinceră despre aceasta.

"Corina este o fată răutăcioasă, manipulatoare și schimbătoare. În unele momente în casă chiar părea că este aproape de mine, iar cu prima ocazie era împotriva mea.", a declarat Bianca Mitroi.

Bianca, despre Kinga: "Nu mai există din momentul acesta"



Și Kinga se numără printre persoanele care i-au lăsat un gust amar Biancăi. Se pare că, după ce a ieșit din competiție, a auzit vrobe urâte din partea blondinei la adresa ei.

"Kinga este răutăcioasă, parșivă, duală. E foarte schimbătoare. Eu în casă am încercat să mă apropii de ea. Am cântat împreună și nu am înțeles de ce nu a putut să treacă peste anumite lucruri. Dacă eu trecusem, ea îmi greșise mie, nu eu ei, ce a rămas în inima ei de a simțit să facă lucrurile alea? În casă am vorbit, ne sfătuiam, iar reacțiile ei de după, dezamăgitoare.(...) Pentru mine Kinga nu mai există din momentul acesta.", a mărturisit Bianca Mitroi, în platoul WOWbiz.

Bianca, părerea sinceră despre cuplul Ștefania-Cristian

Bianca a simțit nevoia să își spună părerea și despre cuplul format din Ștefania și Cristian. Bruneta a lăsat inhibițile la o parte și a vorbit despre cei doi.

"Nu cred în sentimentele Ștefaniei, iar dacă mă rezum la Cristian, cred că se grăbește foarte tare să nu piardă teren, pentru că el m-a plăcut pe mine. A încercat întâi cu mine și a văzut că nu se poate. Cristian este mic, mai are nevoie să mai crească, să mai învețe anumite lucruri. Este imatur și a luat personal refuzul meu. El a zis că nu îl deranjează, dar cumva cred că l-am rănit în orgoliul lui masculin.", a spus Bianca Mitroi, în emisiunea "Culisele Iubirii".