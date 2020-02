Bianca de la Puterea Dragostei a fost ținta mai multor acuzații, după intrarea ei în emisiune. Mulți cârcotași au acuzat-o pe concurentă că ar fi mințit despre familia ei, în special despre tatal ei despre care a spus că e profesor de matematică.

Bianca a făcut un nou vlog și a explicat ce este adevărat și ce nu, dezmințind și alte zvonuri.

"Sunt oameni care susțin că tatăl meu minte, că eu am mințit că este profesor de matematică și că el este doar un alcoolist. Tatăl meu are facultate făcută, acum foarte mulți ani, și a fost profesor de matematică. El are 57 de ani în prezent. El nu este profesor în prezent, a fost acum 30 de ani.

Mama a făcut facultatea în Rusia, de aia și vorbește rusa. Ea era adventistă, s-a descurcat...avea vreo 21-22 de ani atunci.

Deci, părinții mei ambii au facultate. Din câte am înțeles, mama mea și cu tatăl meu dețin un magazin, undeva la țară, iar alături au și un bar.

Magazinul este mix, au haine, mâncare, produse alimentare și așa mai departe. Mama se ocupă de acel magazin, care este în același timp și contabilă și femeie de serviciu și vânzătoare. Tatăl meu lucrează și el la bar, sunt proprii lor angajați.

Pe lângă asta, mai au animale...exact cum e la țară. Din asta se întrețin ei. De obicei, comercianții nu au bani pentru că la ei se rulează și se rulează banii.

Pentru că mai am trei frați, am preferat să vin singură la emisiune să îmi fac banii, să nu mai depind de ei."

Citeste si: Livian de la Puterea dragostei a pus ochii pe o tânără din staff?! Cum s-a dat de gol

Ce s-a întâmplat cu mama Biancăi

Citeste si: Livian, după scandalul cu Daiana de la Puterea Dragostei: ”Ea este ”soldățelul” cuiva din emisiune”

Citeste si: Iancu Sterp, decizie incredibilă! Fostul concurent de la Puterea dragostei a plecat din țară! S-a dus să stea la Londra cu Denisa!

"Apoi a mai fost un zvon, cum că mama mea a făcut infarct, după ce a văzut ce s-a întâmplat.

Un zvon foarte urât, mama nu a avut un șoc. Mama mea a știut, și cred că nu s-a simțit bine când a văzut comentariile voastre.", a mai explicat Bianca.