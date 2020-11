Bianca de la Puterea dragostei, din nou cu iubitul de care se despărțise pentru că a mințit-o

Pentru Bianca de la Puterea Dragostei sezonul 3, cele câteva săptămâni petrecute în Turcia se pare că au fost un test. Frumoasa brunetă spune că acolo și-a dat seama ce își dorește de la o relație și ce sentimente are pentru bărbatul de care se despărțise de curând.

Când a intrat în emisiune, Bianca le-a dezvăluit colegelor sale că abia s-a despărțit de iubitul său. ”Am avut un iubit un an și jumătate, a trecut o lună de la despărțire și cred că încă mai sufăr”, a mărturisit Bianca la Puterea dragostei, lăsând să se înțeleagă că fostul său iubit a mințit-o și că din acest motiv nu mai este cale de împăcare între ei.

Bianca s-a reimpacat cu fostul iubit[Sursa foto: Instagram]

Bianca de la Puterea dragostei sezonul 3: ” Mi-am dat seama pe cine vreau cu adevărat”

Se pare însă că în Turcia, Bianca și-a pus ordine în sentimente și întoarsă acasă, și-a sunat fostul iubit cu care are acum din nou o relație.

”E o relație la început. Nu am arătat pentru că nu știu exact ce va fi. Am fost împreună cu el și înainte. Când am ieșit din casă, eu l-am căutat. Pentru mine a fost un test, mi-am dat seama că nu e nimeni să-mi placă, așa că atunci când m-am întors mi-am dat seama pe cine vreau cu adevărat”, a spus acum Bianca de la Puterea Dragostei într-un live la WOWNews.ro

Deși atunci când a ajuns la Puterea dragostei, Bianca le-a mărturisit fetelor că la prima vedere l-a plăcut pe Cristian Comanici, între ei nu a fost absolut nimic. ”Am spus chiar când eram în competiție că nu mi-a plăcut niciun băiat din casă”, a spus Bianca, după ce a plecat de la Puterea dragostei.