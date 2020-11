A fost totul fals până la urmă între Marinescu și Andreea? Replici dure de la distanță ale celor doi concurenți de la Puterea dragostei

Marinescu, poate cel mai contestat concurent de la Puterea dragostei, pus la zid de multe ori de colegii lui de emisiune, a reușit să se apropie de Andreea, cu care a și făcut un cuplu. Cei doi au susținut sus și tare că se plac, că au sentimente unul pentru celălalt, deși toți ceilalți îi acuzau de falsitate. De altfel, cu prima ocazie, concurenții s-au unit iar Andreea a fost eliminată de la Puterea dragostei.

In articol:

Primul sarut dintre Andreea si AMrinescu la puterea dragostei[Sursa foto: captura Kanal D]

Citeste si: Bianca Comănici, dezvăluiri despre scandalul dintre Andra Volos și Ella de la Puterea Dragostei: ”Întotdeauna s-a victimizat”

Citeste si: Dragnea, lovit din nou în timp ce se află la Rahova. Oamenii lui Băsescu i-au copt-o! - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

Ei bine, la scurt timp după plecarea ei din casă, Marinescu a declarat că ei s-au despărțit, deși se pare că Andreea, aflată în țară, nu știa nimic. Mai mult, ea a declarat că a aflat de la fani și că Marinescu a spus că s-a despărțit de ea și mai mult, încearcă acum să aibă o relație cu Aya.

Marinescu spune că Andreea îl amenință și îl acuză

De la distanță, cei doi își trimit acum săgeți otrăvite.

Cristi Marinescu: ”Nu mai vreau să vorbesc de Andreea. Nu face bine ceea ce face. Nu e ok ceea ce face, eu nu m-am folosit de ea pentru că eu nu mă folosesc de oameni. Mă dezamăgește complet, nu are cu ce să mă acuze, ce să posteze. Am tratat-o foarte bine, i-am luat apărarea de câte ori am putut”

Citeste si: Florentina, iubita lui Livian, prinsă în timp ce vorbea cu alți băieți? Nelson Mondalu a intervenit: „O lași singură cu telefonul și pățești ca și cu celelalte”

Andreea: ”M-a ignorat total. Eu nu o să-l mai caut, dacă el o să mă caute, o să-i răspund cu cel mai mare drag. Eu am pus sentimente în acea relație, am fost sinceră, dar nu știu ce a fost din partea lui. Eu îmi continui viața acum... Cât despre Aya, nu-l înțeleg. El spunea despre ea că nu are decât două cuvinte ăn vocabular, nu cred că acum vrea un cuplu cu ea”