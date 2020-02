Bianca de la Puterea Dragostei a stat de vorbă cu fanii ei într-un vlog special făcut pentru a clarifica ultimele controverse din viața ei.

Bianca a vorbit despre imaginile cu ea din perioada în care avea 17 ani și făcea videochat împreună cu iubitul ei de atunci.

Cu sinceritate, concurenta a spus că nu se simte mândră de ceea ce a făcut, dar se simte mândră de omul care a devenit în prezent.

"Sunt încă aici, nu m-am sinucis, nu am plecat, nu am fugit, sunt în continuare aici. M-au încurajat foarte mult comentariile voastre. Sunt oameni care au înțeles ce s-a întâmplat, fără ca eu să spun ceva. Dar vă sunt datoare cu niște explicații. Unii dintre voi consideră că nu sunt omul acela pe care l-ați cunoscut. Sunt același om, iar mulți dintre voi nu sunteți conștienți că atunci când am venit în emisiune aveam 19 ani.

Ați observat că nu sunt un copil normal, ci mult mai maturizat. Greutățile vieții m-au adus în acea stare, la acea gândire. Nu am putut să îmi expun viața în totalitate, deși mi-a fost expusă fără să vreau.

Tot ce mi s-a întâmplat m-a întărit.

În urmă cu o oră voiam să îmi pregătesc bagajul și să plec. Am vrut să fug cât de departe puteam și să nu ies din casă multe zile, fiindcă mă simțeam rușinată.

În primul rând, nu m-am prostituat. În al doilea rând nu am avut nimic de câștigat din asta. Nu am avut niciun ban, nu am fost în vacanțe de lux, nu am reușit să îmi plătesc chiria. Nu am reușit nimic, pentru că au fost două săptămâni în care am făcut asta.

Dacă el a încercat acum să îmi facă rău, nu a reușit. M-a făcut char mai puternică.

Nu sunt mândră de ce am făcut atunci, sunt dezamăgită. Omul din prezent nu agreează un astfel de comportament.

Uitându-mă la mine, îmi este mie greață de mine, nu sunt mândră. Dar sunt mândră de ce am devenit acum.

Mă cunoașteți și ați observat ce fel de om sunt...

Așa că justificarea mea a ceea ce am făcut...nu vreau să dau vina pe nimeni. Dar vreau să luați în calcul faptul că eram un copil. Eu aveam 17 ani și el avea 24 de ani. Am vrut și în acea perioadă să fiu iubită...și să devin și ceea ce sunt acum. Nu cunoscută, ci un copil care să se poată descurca fără părinți. Pentru că părinții mei sunt mai în vârstă și mai am și 3 frați mai mari", a mai spus ea.

Scandal mare în casa Puterea dragostei chiar înainte de gală, cele două Andrele o atacă pe Bianca Comănici.

Bianca le-a răspuns fetelor cu aceeași monedă.

Bianca: Uite îmi intră banii, în fiecare zi intră banii. Sunt full de bani și mă doare undeva. Am fost șmecheră, bravo mie. N-am călcat pe cadavre.

Pirui: Da, sigur.

Marius: Ți-ai vândut sufletul pentru bani. Nu totul se rezumă la bani. Bani îți dă Dumnezeu, dar fericire nu o să-ți aducă.

Bianca: Fericirea o am deja. Părinții acceptă. Mai stau puțin, o lună, două, trei. Portofelul e plin și mă doare-n cot. Am 50.000 și îi înmulțesc.

Pirui: Ești persoană goală. Banii aduc doar tristețe.

Bianca: Poate că sunt goală, dar portofelul e plin. Am de toate. Am cap, suflet și, mai presus de toate, am portofelul plin. Îmi pare rău pentru voi. Îmi pare rău că la 20 de ani sunt mult mai sus decât voi. Voi la 30 de ani ați venit într-o emisiune.

Marius: Voi v-ați vândut sufletul pentru bani.

Bianca: Bravo mie că știu să vă provoc și că am fost șmecheră.

Bianca: Îmi trimit oamenii cadouri susținătirii. Îmi trimit bani, le mulțumesc din suflet.

Bianca: Părinții mă acceptă. Eu le dau bani, la 20 de bani eu le dau bani. Părinții mei sunt bătrâni, îmi dau mie afacerea după. Mama mea este foarte mândră de mine, oamenii din satul meu mă consideră ca fata lor, abia așteaptă să mă întorc. Oamenii se roagă pentru mine.

Oprică: Tu în sezonul 1 ai fost umilită și te-ai vândut pentru bani. Nu ai suflet, ți-ai vândut sufletul. Asta e respectul cu banana? Halal respect. Noi nu avem video pe net.

Bianca: Știi câți bărbați o să mă dorească. Pe voi la 30 de ani nu vă dorește nici...

Andreea Oprică: Ești mică, toți moșnegii îți trimit. Cu ce te ataci tu, aia îmi spui tu mie. Mergi acasă și pune capul pe pernă. Emani răutate. Ai sufletul negru.

Bianca: Sunt fericită, am familia sănătoasă, frații.

Andreea Oprică: Gata cu ștourile.