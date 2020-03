Cu toate acestea, Bianca de la ”Puterea Dragostei” are grijă să îl facă pe Livian să se grăbească cu privire la decizia referitoare la relația lor și, discret, încearcă să îl facă gelos.

Mai exact, de curând, pe diverse conturi de socializare au apărut o serie de imagini care i-ar putea da de gândit lui Livian, maia ales că Bianca de la ”Puterea Dragostei” pare să se amuze foarte tare în compania unui alt bărbat. Astfel, Bianca de la ”Puterea Dragostei” a început să danseze așa cumj știe ea mai bine, dar nu singură, ci în compania unui bărbat care, cel mai probabil, face parte din staff-ul emisiunii. Iar felul în care a dansat Bianca de la ”Puterea Dragostei” nu a fost deloc ”cuminte”, mișcările ei fiind extrem de propvocatoare, cu atât mai mult cu cât frumoasa concurentă a emisiunii era îmbrăcată în haine suficient de mulate pentru a-și pune în evidență rotunjimile cu care și-a înnebunit iubitul timp de luni bune.

Evident, imaginile în care Bianca demonstrează că știe să se miște ca nimeni alta a avut loc chiar în pauza unor filmări din casa ”Puterea Dragostei”, iar melodia aleasă pare să fie una la fel de provocatpare ca și dansul brunetei.

Bianca și Livian de la ”Puterea Dragostei” își negociaseră viitorul

”Aș fi nebună să accept ideile pe care le are Livian. Bine, eu încă sper că glumește cu numele pe care vrea să îl dea copilului nostru dacă va fi băiat. Adică, vrea să îl numească Aifam. Aifam Nelson Pop, ca să fie deja din generație în generație numele. Cu Nelson Pop nu am nicio problemă, ar fi culmea, dar cum să îi spui copilului Aifam, adică Mafia, dar scris invers?”, ne-a sus, râzând, acum câteva luni, Bianca de la ”Puterea Dragostei” despre planurile cu Livian. ”Vrem să câștigăm ”Puterea Dragostei” și să ne întoarcem împreună în România. Oricum, o vom face împreună, vom veni unul lângă celălalt în România, vom vedea cum merge relația noastră afară, dar sunt convinsă că va fi totul bine și că ne vom iubi și afară, că vom rezista. Oricum, deja ne-am apucat să ne facem planuri...

Avem nevoie de bani, ca să ne luăm o casă să stăm. Deja strângem bani pentru asta, chiar dacă nu am stabilit exact unde vom locui. Eu vreau în București, Livian spune să stăm în București doar câteva luni, cred că el ar vrea în Cluj. Dar, ca să fiu sinceră, eu aș vrea să ne mutăm de tot în București, nu știu de ce am o frică de Cluj. Adică eu, ca moldoveancă, simt că m-aș înțelege mai bine cu bucureștenii decât cu clujenii, nu prea simt să am legături cu felul de a fi al ardelenilor. Dar vom vedea ce se va mai întâmpla”, mai spunea, acum ceva vreme Bianca de la ”Puterea Dragostei”, planurile ei de viitor cu Livian fiind clare. Acum însă, după ce o serie de imagini cu Bianca de la ”Puterea Dragostei” au ieșit la iveală, relația ei cu Livian este într-un echilibru precar, iar dacă mai formează un cuplu nu știu nici măcar ei, probabil.