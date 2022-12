Bianca Drăgușanu a ajuns de urgență pe mâinile medicilor, la scurt timp după Crăciun. Vedeta s-a filmat pe patul de spital: „Toată fața îi era umflată”

In articol:

Acum, la final de an, Bianca Drăgușanu trece printr-o situație dificilă, dat fiind faptul că a ajuns pe mâinile medicilor, după ce s-a ales cu o alergie severă din cauza preparatelor tradiționale de sărbători, pe care probabil le-a consumat în exces.

Din cauza acestei alergii, fața și ochii i s-au umflat, iar atunci când a observat, blondina nu a mai stat pe gânduri și a mers de urgență la spital, acolo

unde i s-au administrat perfuzii.

„Bianca nu s-a simțit prea bine, așa că a avut nevoie să o vadă un medic. A mers la prietena ei la clinică, la Elisabeta Vlădescu. Și-a făcut niște analize de sânge, i s-au administrat și perfuzii pentru calmare.

A mâncat și ea bucate tradiționale, ca tot românul și a pățit ce a pățit. I se umflaseră ochii și toată fața îi era umflată”, a declarat o sursă, pentru Click!.

Bianca Drăgușanu se confruntă cu diabet

În urmă cu ceva timp, Bianca Drăgușanu a făcut o dezvăluire care i-a îngrijorat pe fani, mai precis că suferă de diabet de mai bine de 10 ani.

Din nefericire, însă, boala nu are niciun remediu și tot ce poate face e să urmeze un tratament toată viața.

De asemenea, tot diva a povestit că boala i s-a declanșat pe sistem nervos și de când a fost diagnosticată, aceasta trebuie să aibă un regim alimentar strict, dar și să încerce pe cât posibil să nu se mai supere.

„De foarte multe ori când am avut crize a trebuit să fac insulină. Încă nu sunt dependentă, dar mai am numai un pas. Dacă nu am grijă de mine, medicii m-au avertizat că boala se poate agrava foarte repede. Eu pun foarte mult suflet atunci când mă îndrăgostesc, mă implic și sufăr foarte mult. Am făcut diabet pe sistem nervos, din dragoste. În urma unor analize am descoperit că sunt bolnavă. Acum trebuie să am grijă, nu am voie să mă enervez și trebuie să țin regim alimentar strict”, povestea Bianca Drăgușanu, în urmă cu ceva timp, pentru sursa menționată anterior.

Totodată, Bianca Drăgușanu a povestit că, în ciuda afecțiunii, se simte bine, însă nu mai mănâncă produse care conțin zahăr, pentru că îi fac rău.

„Eu sunt bine, orice ar fi. Sunt foarte bine eu, dar mănânc fără zahăr pentru că nu am voie zahăr. Și dacă mănânc zahăr mi se face rău”, mai spunea Bianca Drăgușanu.