Bianca Drăgușanu, cadoul inedit pe care i l-a făcut Sofiei de Crăciun! Familia divei s-a mărit! Cum a reacționat micuța la aflarea veștii: „E mic!”

In articol:

Bianca Drăgușanu trăiește din plin perioada sărbătorilor de iarnă. Cum astăzi este ziua în care Moș Crăciun aduce cadouri tuturor copiilor cuminți, a venit momentul să-și surprindă fiica cu un dar cu totul inedit.

Micuța Sofia a rămas de-a dreptul fascinată de ideea mamei sale și, chiar dacă nu se aștepta nicicum la așa ceva, a primit cu brațele deschise noul membru al familiei. Iată despre ce este vorba, de fapt!

Bianca Drăgușanu își răsfață fiica așa cum știe mai bine. Sărbătorile de iarnă reprezintă un prilej pentru ca diva să-i face micuței sale fiice cele mai frumoase cadouri. De această dată, blondina a lăsat la o parte jucăriile și dulciurile, așa că a optat pentru un nou partener de joacă pentru Sofia. Mai exact, este vorba despre un pui de cățeluș, care face parte din aceeași rasă din care diva mai are unul, un pui de pomerianian. De acum, cățelușa Chanel va avea o surioară, iar Sofia încă un partener de joacă.

Citește și: Bianca Drăgușanu și fiica sa, prima vizită la Târgul de Crăciun! Mama divei s-a distrat pe cinste alături de micuța Sofia: „Foarte fericită”

Bianca Drăgușanu i-a luat un nou cățeluș Sofiei

Bianca Drăgușanu a imortalizat momentele în care Sofia a deschis cadoul de la mama sa. Entuziasmată peste măsură de noul cățeluș, micuța i-a făcut cunoștința lui Chanel cu noul membru al familiei, însă nu înainte de a i-l arăta partenerului de viață al mamei sale.

Bianca Drăgușanu: „Ce crezi că am aici? Hai la brad.”

Citeste si: Anda Adam s-a căsătorit pentru a doua oară! Cu cine se iubește vedeta- kfetele.ro

Citeste si: Carmen Tănase, la un pas de moarte.“Paralizie de la gât în jos!”- bzi.ro

Sofia: „Un tort?”

Bianca Drăgușanu: „Nu, nu am un tort. Hai la brad. Pune-te pe scăunel. Ești pregătită? Să punem scăunelul mai aproape de brad, trage și scăunelul tău. Să numărăm... 1,2, 3 și...”

Sofia: „E cățelul! E mic!”, a fost discuția dintre cele două, mamă și fiică, cât timp se pregăteau să deschidă cadoul.

Citește și: „Nu ar fi bărbat, dacă nu ar plăti el” Bianca Drăgușanu, o femeie independentă, dar care nu acceptă lângă ea decât masculi potenți financiar. Ce a spus despre iubitul ei?

Sofia își va petrece Crăciunul cu tatăl său

Nici de această dată Victor slav nu va rata ocazia de a petrece timp alături de fiica sa. Cei doi, tată și fiica, se vor întâlni cu ocazia Crăciunului pentru a sărbători împreună.

„De sărbători, eu mereu fac Crăciunul în familie, asta se va întâmpla și anul acesta. Mă ocup de cele două afaceri cu parfumurile și brățările și mai avem și un site de cosmetice, e o perioadă propice acum de sărbători. Sărbătoarea Crăciunului mă va găsi acasă, în familie. Revelionul nu știu unde o să-l fac, nu am știut niciodată unde fac revelionul. Clar Crăciunul o să-l fac și cu Sofia, pentru că așa am făcut întotdeauna, nu știu, ne înțelegem exact atunci în momentul respectiv dacă în prima zi de Crăciun stă la mamă sau o iau eu și în a doua zi, dar întotdeauna am făcut Crăciunul cu cea mică”, a declarat Victor Slav, conform Unica.