Bianca Drăgușanu a apărut plină de vânătăi pe Instagram! Ce s-a întâmplat cu blondina?

Bianca Drăgușanu este dovada vie a faptului că o femeie poate fi, în același timp, și foarte frumoasă, dar și foarte puternică. Blondina își dorește să arate bine în permanență, așa că petrece foarte mult timp în sala de fitness, însă acest lucru nu este de ajuns pentru ea.

Vrea să arate impecabil, dar să știe și să se apere atunci când este nevoie.

Bianca Drăgușanu crede în egalitatea dintre bărbați și femeie din toate punctele de vedere, așa că nu spune „pas” luptelor cot la cot cu bărbații. Pentru a demonstra că este o femeie capabilă și stăpână pe ea chiar și în cele mai vulnerabile momente, s-a filmat în timpul unei sesiuni de antrenament de autoapărare.

Bianca Drăgușanu nu are nevoie de un bărbat care să o apere, pentru că o poate face de una singură cu brio. Direct din sala de fitness, Bianca Drăgușanu s-a filmat în timp ce se antrena intens.

Ulterior, și-a fotografiat mână plină de vânătăi pentru a le arăta fanilor că nu e de „joacă” cu ea.

Cu toții știm că, în trecut, Bianca Drăgușanu a fost agresată fizic de fostul iubit.

Se pare că diva nu mai vrea să fie într-o asemenea situație și să știe foarte bine ce are de făcut în cazul în care în care un asemenea episod se va repeta.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu a rămas acasă de Paște

Binaca Drăgușanu plănuia ca Paștele acesta să-l petreacă în stil mare în Dubai, însă, din nefericire, a fost nevoie să anuleze vacanța pentru săptămâna umătoare după ce fiica ei, micuța Sofia, s-a îmbolnăvit foarte tare.

„Nu știam ce să-i mai fac. M-am aplecat asupra ei și m-am rugat să se facă ea bine și să-mi transmită mie starea ei. Sofia e ok acum, eu am dureri mari în gât, abia vorbesc și am făcut și febră.

Nu am fost la medic, pentru că de fiecare dată știu cum să mă tratez. Acum sunt pe antibiotice. Astfel că, a trebuit să renunț la vacanța din Dubai. Vom petrece Paștele în familie, nicăieri nu-i mai bine ca acasă. Dar vom merge în Dubai săptămâna viitoare.”, a declarat Bianca Drăgușanu, potrivit playtech.ro.