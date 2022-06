Bianca Drăgușanu a lipsit de la nunta lui Florin Salam. Chiar ea a dezvăluit de ce nu a ajuns la marele eveniment: "Nu am vrut să mă duc"

In articol:

Bianca Drăgușanu s-a aflat pe lista invitaților la nunta Roxanei Dobre și a lui Florin Salam, însă nu a fost prezentă la eveniment. Blondina a dezvăluit recent, într-un interviu acordat playtech.ro, că nu a vrut să meargă la petrecere, ci mai degrabă a preferat să-și sărbătorească prietena, a cărei aniversare a fost în aceeași zi.

Bianca Drăgușanu: "Nu am fost pentru că nu am vrut să mă duc"

După întreg scandalul iscat la petrecerea burlacilor, organizată în urmă cu câteva săptămâni în cinstea lui Florin Salam, Bianca Drăgușanu a decis să nu-și facă apariția la nunta manelistului cu Roxana Dobre. Vedeta a dezvăluit că a fost invitată la marele eveniment, însă a refuzat să meargă la petrecere: "Se scriu multe, dar de fapt se întâmplă mai puține. Nu tot ce se întâmplă în viața mea apare în ziare.(...) Nu am fost, pentru că nu am vrut să mă duc (n.r. la nunta lui Florin Salam). Am avut o problemă de rezolvat în timpul zilei, apoi seara am fost la ziua de naștere a unei prietene." , a dezvăluit Bianca Drăgușanu, pentru sursa amintită.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

"Le doresc casă de piatră"

Bianca Drăgușanu a avut și un mesaj pentru Florin Salam și Roxana Dobre.

Chiar dacă nu a dorit să onoreze invitația la nuntă, blondina nu s-a ferit să le transmită "Casa de piatră" și să vorbească despre familia frumoasă pe care cei doi și-au întemeiat-o: "Nu, nu sunt răutăcioasă. Le doresc casă de piatră, sunt frumoși, au o familie frumoasă împreună și tot ce e mai bine… Dar da, fetele primele.", a adăugat Bianca Drăgușanu.